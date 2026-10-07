Lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 8/10 cập nhật 14h00nngày 7/10 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 8/10 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 8/10 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: PC Đà NẵngLịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 8/10 cập nhật mới nhấtSTTĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG1Điện lực Thăng BìnhFC23FA01KDC Lưu Minh05:00 08/10/202612:00 08/10/2026- ĐL Thăng Bình đăng ký tháo lèo cột 02 XT 471TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Võ Văn Cường) tại cột 29 XT471TBI* Lưu ý: Đối với công trình KH đầu tư thực hiện đóng điện theo quy địnhĐã duyệt2Điện lực Thăng BìnhFC23FA06Trạm Trà Quân.05:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt3Điện lực Thăng BìnhFC23FA07Trạm Huyện uỷ.05:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt4Điện lực Thăng BìnhFC23FA08Huyện ủy 205:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt5Điện lực Thăng BìnhFC23FA09Hà Lam 105:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt6Điện lực Thăng BìnhFC23FA10Hà Lam 505:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt7Điện lực Thăng BìnhFC23FA12Trạm Bệnh viện.05:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt8Điện lực Thăng BìnhFC23FA13Bệnh viện 205:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt9Điện lực Thăng BìnhFC23FA14Trạm Dốc Sỏi.05:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt10Điện lực Thăng BìnhFC23FA15Hà Lam 305:00 08/10/202615:00 08/10/2026- Công ty TNHH Dũng Thành đăng ký (XDCB) dựng cột và đấu nối TBA XDM Hà Lam 11 XT477TBI- ĐL Thăng Bình+ Đăng ký đấu nối TBA XDM (Trạm Sạc xe điện Hoàng Dung 2 Aparterment) tại cột 28/1 XT477TBI+ Kiểm tra đóng điện Hạng mục TBA Hà Lam 11 XT477TBI(Công trình: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Thăng Bình năm 2026)+ Tháo lèo cột 02 và xử lý tiếp xúc lèo cột 33 XT 477TBI(Cắt điện để tách lèo phục vụ công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)- ĐL Thăng Bình phối hợp với XNDV ĐL Đà Nẵng:+ CBM LBS Huyện Ủy XT477TBI+ CBM TBA Hà Lam 1 và dựng cột san dây ĐD 22kV NR Hà Lam 1 XT477TBI (hỗ trợ địa phương mở đường)Đã duyệt Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ >26 độ C, không nên để thiết bị điện ở trạng thái chờ, tắt các thiết bị điện không cần thiết…8. Sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, điều này không những giúp tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mà còn góp phần tiết kiệm nguồn điện cho quốc gia.Để theo dõi thêm lịch cắt điện tại Đà Nẵng mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay.