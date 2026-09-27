Lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 28/9 cập nhật 15h00nngày 27/9 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: PC Đà Nẵng

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 28/9 cập nhật mới nhất

Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ .