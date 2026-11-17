Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 18/11 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng cập nhật tại Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 18/11 cập nhật mới nhất

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 480 ĐNĐN đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt5Điện lực Núi ThànhBC23BY04Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)07:00 18/11/202613:00 18/11/2026ĐL Núi Thành đăng ký phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Đà Nẵng đăng ký CBM cáp ngầm từ cột 39/34/25 đến cột 39/34/26, ĐLNT bảo dưỡng đường dây thay dây tóm sứ từ cột 39/34/22 đến cột 39/34/33, từ cột 39/34/28 đến cột 39/34/25/5, thay FCO đầu tuyến BOO Phú Ninh XT476TKY (SCTX, CBM 2027)

* Sau công tác: Khóa F79 MC Bích Tân để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt6Điện lực Núi ThànhBH23BZ01Boo Phú Ninh 2- T207:00 18/11/202613:00 18/11/2026ĐL Núi Thành đăng ký phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ ĐL Đà Nẵng đăng ký CBM cáp ngầm từ cột 39/34/25 đến cột 39/34/26, ĐLNT bảo dưỡng đường dây thay dây tóm sứ từ cột 39/34/22 đến cột 39/34/33, từ cột 39/34/28 đến cột 39/34/25/5, thay FCO đầu tuyến BOO Phú Ninh XT476TKY (SCTX, CBM 2027)

* Sau công tác: Khóa F79 MC Bích Tân để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt7Điện lực Duy XuyênDC23DA11Nam Phước 5ODA07:00 18/11/202617:00 18/11/2026ĐL Duy Xuyên công tác thay cáp hạ thế, thay AB tổng TBA Nam Phước 5 ODA XT 473DXU, kết hợp xử lý mất an toàn thay khóa hãm dây rỉ rét đường dây 0.4kV TBA Nam Phước 5 ODA XT 473DXU (công trình ĐTXD năm 2026)Đã duyệt

8Điện lực Hiệp ĐứcHC23SA11Phước Sơn 107:00 18/11/202617:00 18/11/2026Điện lực Hiệp Đức: SCL Thay thế, cải tạo toàn tuyến ĐD hạ áp TBA Phước Sơn 1 XT 471PSOHoãn

9Điện lực Đông GiangKC23KW07Thôn K807:30 18/11/202609:30 18/11/2026ĐL Đông Giang: Công tác lắp sứ tăng cường cách điện cho FCO tại TBA Thôn K8 cột 68/3 XT472TG.HIEĐã duyệt

10Điện lực Liên ChiểuHC53HHTITBA TDC Hòa Hiệp T307:30 18/11/202611:30 18/11/2026Tăng CVX mới tại trụ TBA và đấu nối vào tủ điện, cân pha hạ áp TBA TĐC Hòa Hiệp T3 -475LCHĐã duyệt

Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ