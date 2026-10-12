Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 13/10 cập nhật mới nhất

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 13/10 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng cập nhật tại Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 13/10 cập nhật mới nhất

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn2Điện lực Thăng BìnhFC23FA06Trạm Trà Quân.06:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 477TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)

* ĐL Thăng Bình: đo đồng vị pha tại MC Cơ Khí giữa XT 473TBI2 và 476TBI trước ngày 13/10/2026Hoãn3Điện lực Thăng BìnhFC23FA26Xoáy Trâu06:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 477TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)

* ĐL Thăng Bình: đo đồng vị pha tại MC Cơ Khí giữa XT 473TBI2 và 476TBI trước ngày 13/10/2026Hoãn4Điện lực Thăng BìnhFC23FA28Quán Hương06:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 471TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn5Điện lực Thăng BìnhFC23FA29Trà Quân 106:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 477TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)

* ĐL Thăng Bình: đo đồng vị pha tại MC Cơ Khí giữa XT 473TBI2 và 476TBI trước ngày 13/10/2026Hoãn6Điện lực Thăng BìnhFC23FA33Huyện Ủy 306:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 471TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn7Điện lực Thăng BìnhFC23FA34TĐC Thái Phiên06:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 471TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn8Điện lực Thăng BìnhFC23FA39Hà Lam 1006:00 13/10/202606:30 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 477TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)

* ĐL Thăng Bình: đo đồng vị pha tại MC Cơ Khí giữa XT 473TBI2 và 476TBI trước ngày 13/10/2026Hoãn9Điện lực Thăng BìnhFC23FA41KDC Hà Lam T106:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 471TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn10Điện lực Thăng BìnhFC23FA42KDC Hà Lam T206:00 13/10/202608:00 13/10/2026ĐL Thăng Bình đăng ký đấu lèo cột 02 XT 471TBI

(Cắt điện để đấu lèo sau công tác Nâng công suất TBA 110kV Thăng Bình)Hoãn

Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ