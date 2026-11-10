Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 11/11 cập nhật mới nhất

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 11/11 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng cập nhật tại Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 11/11 cập nhật mới nhất

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt4Điện lực Duy XuyênDC23DP15Kiểm Lâm06:00 11/11/202607:00 11/11/2026Cắt MC 473TG.DHO Duy Hòa để cắt, đóng DCL Mỹ LượcĐã duyệt

5Điện lực Duy XuyênDC23DP17Gỗ Mỹ Lược06:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt6Điện lực Duy XuyênDC23DP18Bơm Mỹ Lược06:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt7Điện lực Duy XuyênDC23DP19Gia Hòa06:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt8Điện lực Duy XuyênDC23DP20Duy Tân 2 ODA06:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt9Điện lực Duy XuyênDC23DP21Thu Bồn06:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt10Điện lực Duy XuyênDC23DR01Duy Phú 306:00 11/11/202617:00 11/11/2026ĐL Duy Xuyên:

- Thu hồi DCL Tân Thu, thay thế MC Tân Thu (công trình SCL BS 2026) XT 473TG.DHO, kết hợp thay thế tủ điện hạ áp và thay thế cáp lực hạ áp TBA Cây Vải (công trình thay thế MBA KCL năm 2026) XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV nhánh rẽ Kho Bom Đức Dục XT 473TG.DHO

- Thay sứ đứng vỡ tán đường dây 22kV và xử lý tiếp xúc MBA TBA Duy Thu 4 XT 473TG.DHO

- Thay thu lôi van hỏng, vệ sinh tiếp xúc đầu cáp ngầm, kết hợp vệ sinh tiếp xúc MBA TBA Mỹ Sơn T2, TBA Mỹ Sơn T3 đường dây 22kV sau FCO đầu tuyến Mỹ Sơn T2 XT 473TG.DHO

* Phê duyệt tên thiết bị: MC 473TG.DHO/85 Tân Thu

* Sau công tác: Xác nhận F79 MC 473 TG.DHO đang khóa để đóng điện.

* Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH lập biên bản kiểm tra đóng điện, khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện, đấu đúng thứ tự pha như ban đầu và đề nghị đóng điện khôi phục lưới.Đã duyệt

Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ