Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 30/9 cập nhật mới nhất

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông báo lịch cắt điện ngày mai 30/9 tại các xã, phường Cần Thơ như sau:

Lịch cắt điện Cần Thơ cập nhật tại Điện lực miền Nam. Ảnh: BNEWS

Cách lựa chọn một số loại thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình:

- Tìm kiếm các thiết bị có nhãn năng lượng:

Nhãn năng lượng là một cách dễ dàng để so sánh hiệu suất năng lượng của các thiết bị điện khác nhau. Nhãn năng lượng có thể được tìm thấy trên các thiết bị điện mới bán tại các cửa hàng.

- Ưu tiên các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED… thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Chọn các thiết bị có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình:

Việc chọn các thiết bị có kích thước phù hợp sẽ giúp tránh lãng phí điện năng. Ví dụ, nếu gia đình bạn có ít người, bạn không cần phải mua một chiếc máy giặt quá lớn.

Việc lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình là một việc làm cần thiết để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.

Do đó, mỗi người dân có thể góp phần tiết kiệm điện bằng cách thực hiện một số hành động đơn giản như:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách.

Để cập nhật lịch cắt điện Cần Thơ mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay.