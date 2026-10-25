Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 26/10 cập nhật mới nhất. Ảnh: EVN Cần Thơ

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông báo lịch cắt điện ngày mai 26/10 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam như sau.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo lịch cắt điện ngày mai 26/10 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Lịch ngừng cấp điện tại Cần Thơ ngày mai 26/10 được cập lúc 10h ngày 25/10 tại website của EVNSPC. Ảnh: BNEWS phát

Chi tiết lịch cắt điện ngày mai 26/10 Cần Thơ cụ thể như sau:

Điện lực Ninh Kiều:

KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Cái Răng:

KHU VỰC: Trạm F, G, G1, G2(Tòa E, F G) Nhà ở XH Nam Long 2-Phường Cái Răng-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Thốt Nốt:

KHU VỰC: Một phần phường Thốt Nốt, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bình Thủy:

KHU VỰC: Tổ 2 - Rạch Nước Lạnh - KV Bình Phó B - P Long Tuyền - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Điện lực Vĩnh Thạnh:

KHU VỰC: KV mất điện: Mọt phần ấp Phụng Hưng_xã ThạnhAn_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Phong Điền:

KHU VỰC: Ấp Trường Thọ 1-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 12:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Trường Thọ; Trường Thọ A, ấp Trương Ninh -xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện