Lịch ngừng cấp điện tại Cần Thơ ngày mai 24/9 được cập nhật 13h00 ngày 23/9 tại website của EVNSPC. Ảnh: BNEWS phát

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông báo lịch cắt điện ngày mai 24/9 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam như sau.

Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 24/9 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: PC Cần Thơ

Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay 24/9 cập nhật mới nhất

KHU VỰC: Mất Điện: Nhà Hàng Cồn Khương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất Điện: Đường Trần Ngọc Quế , 30/4

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất Điện : Đường Lê Anh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Khu vực Thới An, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tổ 7 + tổ 8 + hẻm liên tổ 7-13 - KV Bình phó A - Rạch ông kinh - P Long Tuyền - TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_xã Thạnh An TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thới Thạnh – xã Phong Điền; một phần khu vực Mỹ Phụng (Mỹ Hòa mới) – Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Thới An B (Ba Cao mới) – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Định Hòa, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thới Phước, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Định Yên, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Chông Chác (từ giáp nhà số 148 đến giáp nhà số 212)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ – Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Đai Úi, Bắc Dần – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực Nguyễn Út, Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực Giồng Dú, Vĩnh Trung, Đai Rụng, Hòa Thành, phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp preychop , Prey chop A, xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực No thum, phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trương Hiền, ấp Rẫy Mới 1, ấp Tà Điếp C1 – xã Phú Lộc; ấp Tân Thắng, ấp A2, ấp Tân Phước, ấp 21 - xã Tân Long; ấp Tân Lộc, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một Phần ấp Lung Đen , xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 2, ấp Mười Chiến, Ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tân, Mỹ Tây B - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp A2, Tân Bình, Long An, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Tâ Phước Hưng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ẤP 12 -, Xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: ẤP 1 -, Xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

EVNSPC khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả để giảm tiêu thụ điện, góp phần giảm chi phí tiền điện sử dụng trong sinh hoạt cuộc sống thường ngày.

Để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình, EVNSPC khuyến cáo Quý khách hàng quan tâm đến việc sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả như:

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bàn ủi…) cùng một lúc và vào giờ cao điểm;

Sử dụng các trang thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Đối với điều hòa: Cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C).

Đối với quạt điện: Trong phòng khách, phòng ngủ, quạt điện chỉ nên bật với tốc độ theo nhu cầu cần thiết, nếu sử dụng ở tốc độ lớn nhất sẽ hao tốn điện nhiều hơn.

Đối với máy giặt: Nên giặt quần áo bằng máy giặt với chế độ nước lạnh để tiết kiệm điện. Điều này sẽ giúp tiết kiệm một khoản đáng kể trong hóa đơn tiền điện.

Đối với tivi, các thiết bị điều khiển từ xa: Tivi, hay các thiết bị điều khiển từ xa không nên đặt ở chế độ chờ sẵn, không dùng thì tắt hẳn, tránh để chế độ sáng của màn hình quá cao sẽ hao điện và hại mắt. Khi không sử dụng trong thời gian dài thì tắt hẳn nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Đối với bàn là (bàn ủi): Khuyến cáo đầu tiên là không là quần áo vào giờ cao điểm. Lau sạch bề mặt bàn là trước khi dùng. Tập trung quần áo lại để là một lần theo thứ tự quần áo mỏng trước, xong đến đồ dày, sau đó rút phích cắm và tận dụng sức nóng quay trở lại ủi quần áo mỏng. Khi là nên kiểm tra cài đặt nhiệt độ của bàn là thích hợp cho từng loại vải, tránh dùng trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ.

Đối với tủ lạnh: Nên sắp xếp các loại thực phẩm trong tủ gọn gàng, có khe hở để khí lạnh lưu thông. Không nên để thức ăn nóng vào tủ lạnh, ngoài ra cần dùng hộp kim loại thay hộp nhựa để rút ngắn thời gian làm lạnh, ít tốn hao điện.

Đối với nồi cơm điện: Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 - 45 phút để giảm thời gian hâm nóng. Bạn cũng nên lau chùi sạch đáy nồi cơm và mâm nhiệt nồi cơm để điện tiếp xúc tốt hơn, tránh lãng phí điện.

Khách hàng có thể theo dõi tình hình sử dụng điện qua phần mềm CSKH trên điện thoại thông minh (có liệt kê lượng điện tiêu thụ từng tháng), từ đó điều chỉnh việc sử dụng điện của những tháng sau cho hợp lý. Đồng thời, công cụ cũng chỉ ra thiết bị tốn điện nhất trong tháng, giúp khách hàng điều chỉnh thói quen sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Công cụ ước tính sản lượng tiêu thụ điện trong sinh hoạt đã giúp nhiều khách hàng điều chỉnh được sản lượng điện sử dụng phù hợp Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Kiểm soát sản lượng điện bất thường”. TTCSKH sẽ kịp thời hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp sản lượng điện tăng cao do nguyên nhân chạm chập, hư hỏng thiết bị điện, đường dây sau công tơ.

Khi có bất cứ nhu cầu về điện, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000 để được tư vấn và hỗ trợ.

Để cập nhật lịch cắt điện Cần Thơ mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay.