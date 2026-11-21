Lịch ngừng cấp điện tại Cần Thơ ngày mai 22/11 được cập nhật tại website của EVNSPC. Ảnh: BNEWS phát

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông báo lịch cắt điện ngày mai 22/11 tại các xã, phường Cần Thơ như sau:

KHU VỰC: Dọc bến xe mới Cần Thơ đến Công An Giao Thông IC4, rạch Bà Máng - một phần KDC Hồng Loan 5C, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Bến xe tàu Cần Thơ, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Xương 1; Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 18:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 08:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần May Việt Long Giangt phường Phước Thới, TP. Cần Tơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/11/2026 đến 10:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/11/2026 đến 18:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Phước – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch ngừng cấp điện tại Cần Thơ ngày mai 22/11

Cách lựa chọn một số loại thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình:

- Tìm kiếm các thiết bị có nhãn năng lượng:

Nhãn năng lượng là một cách dễ dàng để so sánh hiệu suất năng lượng của các thiết bị điện khác nhau. Nhãn năng lượng có thể được tìm thấy trên các thiết bị điện mới bán tại các cửa hàng.

- Ưu tiên các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED… thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Chọn các thiết bị có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình:

Việc chọn các thiết bị có kích thước phù hợp sẽ giúp tránh lãng phí điện năng. Ví dụ, nếu gia đình bạn có ít người, bạn không cần phải mua một chiếc máy giặt quá lớn.

Việc lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình là một việc làm cần thiết để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.

Do đó, mỗi người dân có thể góp phần tiết kiệm điện bằng cách thực hiện một số hành động đơn giản như:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách.

Để cập nhật lịch cắt điện Cần Thơ mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay.