Huấn luyện viên Mauricio Pochettino ra mắt người hâm mộ Manchester United với trận đầu tiên gặp Liverpool. (Ảnh: MUFC)

Tại Ngoại hạng Anh, cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield lúc 23 giờ 30 phút ngày 22/11 thu hút sự chú ý lớn nhất. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Anh mà còn là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng.

Trận đấu càng được chú ý hơn khi đây là trận ra mắt của Huấn luyện viên Mauricio Pochettino, người mới lên thay Michael Carrick sau đợt FIFA Days vừa qua.

Trước đó, lúc 21 giờ, Hull City tiếp đón Brighton trong trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh.

Tại La Liga, Barcelona tiếp đón Villarreal lúc 20 giờ ngày 22/11. Đội bóng xứ Catalonia hướng tới chiến thắng nhằm duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch, nhưng Villarreal được dự báo sẽ mang đến không ít khó khăn. Hiện Real Madrid đang phả hơi nóng vào gáy Barca khi vừa có chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo nhờ bàn thắng muộn của Carlos Espi.

Cùng ngày, Real Sociedad làm khách trước Racing Santander lúc 22 giờ 15 phút. Đến rạng sáng 23/11, Atletico Madrid hành quân đến sân Getafe lúc 3 giờ, trong trận đấu đáng chú ý khác của bóng đá Tây Ban Nha.

Ở Serie A, Juventus mở màn loạt trận ngày Chủ nhật bằng cuộc tiếp đón Venezia lúc 18 giờ 30 phút. AC Milan gặp Frosinone lúc 0 giờ ngày 23/11, trước khi Inter Milan làm khách trên sân Atalanta lúc 2 giờ 45 phút.

Trong đó, trận Atalanta - Inter Milan được xem là tâm điểm của vòng đấu tại Italia. Inter phải đối mặt với thử thách đáng kể trên sân khách, trong khi Atalanta có cơ hội tạo ra khác biệt trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Tại Bundesliga, Augsburg tiếp đón Mainz lúc 21 giờ 30 phút, còn Werder Bremen gặp Hamburg lúc 23 giờ 30 phút. Trong khi đó, Ligue 1 có các cuộc đối đầu giữa Paris FC và Angers, Lorient và Rennes, trước khi Marseille tiếp Le Mans vào rạng sáng 23/11.