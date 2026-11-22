Lịch bắn pháo hoa hôm nay 22/11/2026 tại Hà Nội diễn ra vào tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 12 giàn phun và 400 ống hỏa thuật. Màn trình diễn dự kiến kéo dài 1 phút 20 giây trong đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Người dân có thể theo dõi màn pháo hoa tại khu vực được phép quanh sân Mỹ Đình, song cần lưu ý phương án phân luồng giao thông bắt đầu từ 18h30 tối nay.

Lịch bắn pháo hoa hôm nay 22/11 tại Mỹ Đình, Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tối Chủ nhật 22/11/2026, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp".

Trong đêm tổng duyệt, Ban tổ chức dự kiến thực hiện màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hiệu ứng hỏa thuật, âm thanh và ánh sáng.

Lịch trình cụ thể như sau:

Khác với màn trình diễn chính thức ngày 24/11, hoạt động bắn pháo hoa tối nay có thời lượng ngắn, chủ yếu phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật và phối hợp giữa các bộ phận tổ chức.

Đến chiều 22/11, Ban tổ chức chưa thông báo giờ bắn cụ thể. Vì vậy, người dân cần theo dõi các thông báo mới nhất thay vì mặc định pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 20h hoặc 21h.

Pháo hoa tối nay tại Mỹ Đình có gì đặc biệt?

Điểm nhấn của đêm tổng duyệt là màn trình diễn kết hợp pháo hoa tầm cao với hệ thống hỏa thuật, ánh sáng và âm nhạc.

Theo phương án được công bố, các giàn pháo hoa và thiết bị hỏa thuật được bố trí tại khu vực mái khán đài B và hai cánh sân vận động. Pháo hoa tầm cao, tầm thấp được bố trí tại khu vực phía sau cột đồng hồ.

Màn trình diễn kéo dài khoảng 80 giây, nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các hiệu ứng sân khấu trước khi tổ chức chương trình chính thức.

Các khu vực bố trí pháo hoa được thiết lập hàng rào bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Những tuyến đường bị cấm từ 18h30 tối nay

Để phục vụ đêm tổng duyệt ngày 22/11, Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, từ 18h30 ngày 22/11 đến khi kết thúc chương trình, hai bên đường Lê Đức Thọ, đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình, thuộc phạm vi cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông.

Người dân di chuyển qua khu vực Mỹ Đình cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với người đến theo dõi pháo hoa, cần tránh tập trung tại những khu vực hạn chế, không đi vào trận địa bắn hoặc các vị trí đã được thiết lập hàng rào bảo vệ.

Ngày 24/11, Mỹ Đình tiếp tục bắn pháo hoa trong 17 phút

Sau đêm tổng duyệt 22/11, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" vào lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, màn trình diễn pháo hoa chính thức dự kiến kéo dài khoảng 17 phút, với hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa tầm thấp, 688 giàn phun cùng các thiết bị hỏa thuật.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Như vậy, Hà Nội có hai thời điểm trình diễn pháo hoa đáng chú ý tại Mỹ Đình trong những ngày tới: tối 22/11 với màn tổng duyệt kéo dài khoảng 80 giây và tối 24/11 với chương trình chính thức kéo dài khoảng 17 phút.

Người dân có kế hoạch xem pháo hoa tối nay cần lưu ý rằng giờ khai hỏa cụ thể ngày 22/11 chưa được công bố, đồng thời theo dõi phương án tổ chức giao thông quanh sân Mỹ Đình.