Lịch bắn pháo hoa hôm nay 10/10/2026: Hà Nội bắn tại 3 địa điểm, đồng loạt bắt đầu lúc 21h

Tối nay, ngày 10/10/2026, Hà Nội tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Theo kế hoạch mới được công bố, thành phố bố trí 3 trận địa pháo hoa tại các khu vực trung tâm, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

Đáng chú ý, ngoài hai địa điểm Hồ Gươm và Hồ Tây đã được thông tin trước đó, hồ Văn Quán thuộc phường Hà Đông cũng là điểm bắn pháo hoa trong tối nay. Cả 3 trận địa dự kiến đồng loạt khai hỏa lúc 21h, kéo dài trong 15 phút.

Lịch bắn pháo hoa hôm nay 10/10/2026 tại Hà Nội chi tiết

Theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, lịch bắn pháo hoa Hà Nội tối nay được bố trí như sau:

Chương trình sử dụng tổng cộng 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao, 1.175 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 110 giàn pháo hoa tầm thấp, 200 quả pháo nổ trên mặt nước và 1.280 giàn hỏa thuật.

Hồ Gươm: Điểm bắn pháo hoa trung tâm Hà Nội tối nay

Tại khu vực Hồ Gươm, trận địa pháo hoa được bố trí phía trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm. Đây là địa điểm nằm giữa trung tâm Thủ đô, gần các tuyến phố đi bộ và nhiều công trình mang giá trị lịch sử.

Theo kế hoạch, điểm bắn Hồ Gươm sử dụng 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 50 giàn pháo hoa tầm thấp cùng 350 giàn hỏa thuật bố trí trên mặt hồ.

Màn trình diễn bắt đầu lúc 21h, kết hợp các hiệu ứng ánh sáng trên bầu trời và mặt nước, tạo điểm nhấn cho không gian trung tâm Hà Nội trong đêm kỷ niệm.

Hồ Tây: Điểm bắn pháo hoa có quy mô tầm cao lớn nhất

Khu vực Hồ Tây là trận địa có số lượng pháo hoa nổ tầm cao lớn nhất trong chương trình tối 10/10/2026.

Địa điểm tổ chức nằm tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, thuộc phường Tây Hồ. Trận địa này được bố trí 1.800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 475 quả pháo hoa nổ tầm thấp và 200 quả pháo nổ trên mặt nước.

Ngoài ra, khoảng 900 giàn hỏa thuật được triển khai trên mặt Hồ Tây, góp phần tạo nên hiệu ứng ánh sáng kết hợp giữa không trung và mặt nước.

Với diện tích mặt hồ rộng và không gian thoáng, Hồ Tây được dự kiến là một trong những khu vực thu hút đông đảo người dân, du khách tới thưởng thức pháo hoa tối nay.

Hồ Văn Quán: Điểm bắn pháo hoa thứ ba tại Hà Nội ngày 10/10

Bên cạnh Hồ Gươm và Hồ Tây, lịch bắn pháo hoa Hà Nội hôm nay còn có điểm bắn tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Theo phương án tổ chức, trận địa này sử dụng 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 200 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng 30 giàn hỏa thuật bố trí tại khu vực ven hồ.

Chương trình tại hồ Văn Quán cũng bắt đầu lúc 21h và kết thúc vào khoảng 21h15, đồng bộ với hai trận địa còn lại.

Việc bổ sung địa điểm tại phường Hà Đông giúp người dân khu vực phía Tây Nam Hà Nội có thêm lựa chọn thưởng thức pháo hoa trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Xem pháo hoa Hà Nội tối nay 10/10 ở đâu?

Người dân có thể lựa chọn khu vực quan sát phù hợp tại Hồ Gươm, Hồ Tây hoặc hồ Văn Quán. Các vị trí ven hồ có tầm nhìn thông thoáng thường thuận lợi hơn để theo dõi màn trình diễn trên cao.

Do thời lượng chương trình chỉ kéo dài 15 phút, người xem nên chủ động đến khu vực tổ chức trước giờ bắn, tìm hiểu phương án phân luồng giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, tại các khu vực đông người như phố đi bộ Hồ Gươm và tuyến phố quanh Hồ Tây, người dân cần chú ý những vị trí hạn chế tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

Với 3 trận địa đồng loạt hoạt động từ 21h đến 21h15, màn bắn pháo hoa tối nay 10/10/2026 là một trong những hoạt động nổi bật của Hà Nội, đánh dấu 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.