Lịch bắn pháo hoa 24/11/2026 tại Hà Nội: Màn trình diễn kéo dài tối đa 15 phút ở sân Mỹ Đình

Theo Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22/10/2026 của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa vào tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Chương trình kéo dài tối đa 120 phút, gồm các tiết mục nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Lịch bắn pháo hoa ngày 24/11/2026 tại Hà Nội

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt bắt đầu lúc 20h ngày 24/11/2026 (thứ Ba), dự kiến kết thúc không muộn hơn 22h cùng ngày.

Màn bắn pháo hoa được bố trí đan xen với các tiết mục nghệ thuật và phần kết thúc chương trình. Tổng thời lượng pháo hoa không quá 15 phút. Thời điểm khai hỏa cụ thể chưa được công bố riêng trong kế hoạch.

Thông tin chi tiết về lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội:

Địa điểm bắn pháo hoa 24/11/2026 tại Hà Nội

Theo kế hoạch được công bố, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội.

Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn của Thủ đô. Chương trình ngày 24/11 sẽ kết hợp biểu diễn nghệ thuật với pháo hoa, thay vì tổ chức một khung giờ bắn độc lập đã được công bố cụ thể.

Hiện kế hoạch chưa nêu thêm địa điểm bắn pháo hoa nào khác tại Hà Nội trong sự kiện này. Các thông tin về vị trí trận địa, hình thức bắn tầm cao hay tầm thấp cũng chưa được xác định trong nội dung công bố.

Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa có gì đặc biệt?

Bên cạnh màn pháo hoa kéo dài không quá 15 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu.

Nội dung chương trình gồm phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tiết mục nghệ thuật và trình diễn pháo hoa đan xen.

Theo kế hoạch, chương trình sơ duyệt dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 19/11, trong khi buổi tổng duyệt được tổ chức lúc 19h ngày 22/11/2026.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng thực hiện tiếp sóng trên các kênh, nền tảng của đơn vị. Một số màn hình LED sẽ được lắp đặt để phục vụ người dân tại khu vực xa trung tâm.

Lưu ý khi đi xem pháo hoa tại sân Mỹ Đình ngày 24/11

Người dân có kế hoạch theo dõi chương trình tại khu vực sân Mỹ Đình nên chủ động cập nhật thông tin về giao thông, các tuyến đường có thể được phân luồng và hướng dẫn của cơ quan chức năng trước ngày diễn ra sự kiện.

Do chương trình bắt đầu lúc 20h và có quy mô lớn, người xem nên bố trí thời gian di chuyển hợp lý, tránh tập trung ở khu vực cổng ra vào, lối thoát hiểm hoặc những vị trí hạn chế tiếp cận.

Đối với những người không trực tiếp đến sân Mỹ Đình, chương trình sẽ được truyền hình trên VTV và các nền tảng tiếp sóng của Hà Nội.

Như vậy, lịch bắn pháo hoa ngày 24/11/2026 tại Hà Nội được bố trí trong chương trình nghệ thuật từ 20h đến không muộn hơn 22h tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tổng thời lượng pháo hoa tối đa 15 phút; giờ bắn chính xác sẽ cần tiếp tục cập nhật khi cơ quan tổ chức công bố.