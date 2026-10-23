Lịch bán kết bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 mới nhất

Sau hơn 6 tháng tranh tài qua hai giai đoạn, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 – Cúp Phân bón Cà Mau đã đi đến thời điểm quyết định. Bốn đội bóng mạnh nhất giành quyền vào bán kết, trong khi nhóm còn lại phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ suất thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Những kết quả bất ngờ trong các lượt đấu cuối tại Vĩnh Long đã khiến cục diện giải thay đổi đáng kể. Hà Nội Tasco Auto, đội từng được xem là ứng viên sáng giá nhất, không còn duy trì được sự ổn định. Ngược lại, Hóa chất Đức Giang Lào Cai cùng Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi bước vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Hình minh họa.

Hóa chất Đức Giang dẫn đầu, Hà Nội Tasco Auto bất ngờ hụt hơi

Kết thúc giai đoạn vòng tròn ngày 22.10, Hóa chất Đức Giang Lào Cai giành vị trí dẫn đầu với 12 chiến thắng sau 14 trận. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn hai, đặc biệt ở những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chiến thắng 3-0 trước Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở lượt trận cuối giúp đại diện Lào Cai có thêm sự tự tin trước vòng bán kết. Những gương mặt như Trần Thị Bích Thủy, Trần Tú Linh cùng ngoại binh Kuttika Kaewpin đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng này.

Trái ngược với sự ổn định của Hóa chất Đức Giang, Hà Nội Tasco Auto lại trải qua những ngày thi đấu không như mong đợi. Đội bóng Thủ đô từng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 7 trận ở giai đoạn một, nhưng chỉ giành thêm 2 chiến thắng trong 7 trận thuộc giai đoạn hai.

Đáng chú ý, Hà Nội liên tiếp nhận thất bại trước Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An và Geleximco Hưng Yên ở ba lượt đấu cuối. Trận thua 1-3 trước Hưng Yên ngày 22.10 trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất, bởi đối thủ này đã toàn thua 13 trận trước đó.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có chủ công nổi tiếng người Serbia Brankica Mihajlovic, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu quả thi đấu. Việc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ tư khiến Hà Nội phải gặp đội dẫn đầu Hóa chất Đức Giang ngay tại bán kết.

Ở chiều ngược lại, Binh chủng Thông tin đang trở thành một trong những đội bóng đáng chú ý nhất. Sau thất bại 2-3 trước Hà Nội ở trận ra quân giai đoạn hai, đội bóng áo lính thắng liên tiếp 6 trận, qua đó giành vé vào nhóm bốn đội mạnh nhất.

Chiến thắng 3-1 trước LPBank Ninh Bình ngày 21.10 giúp Binh chủng Thông tin chính thức góp mặt ở bán kết. Một ngày sau, đội tiếp tục tạo dấu ấn khi đánh bại đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0.

Hai trận bán kết hứa hẹn cuộc đua hấp dẫn đến ngôi vô địch

Vòng bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra ngày 24.10 tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Cuộc đối đầu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto được chờ đợi bởi hai đội đều sở hữu lực lượng có khả năng tạo đột biến. Hóa chất Đức Giang có lợi thế về phong độ, trong khi Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình.

Đáng chú ý, hai đội từng chia nhau chiến thắng trong những cuộc chạm trán tại hai giai đoạn vòng bảng. Điều này khiến trận bán kết sắp tới trở nên khó đoán, nhất là khi tính chất của một trận đấu loại trực tiếp hoàn toàn khác với vòng tròn tính điểm.

Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Đây cũng là cuộc đối đầu nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai đều có truyền thống và lực lượng đáng gờm tại giải quốc nội.

Binh chủng Thông tin đang có lợi thế tâm lý sau chiến thắng ở lượt trận cuối. Sự trở lại của Hoàng Thị Kiều Trinh, kết hợp cùng các ngoại binh, đặc biệt là Temi Thomas Ailara, giúp đội bóng áo lính cải thiện đáng kể khả năng tấn công và tổ chức lối chơi.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An vẫn sở hữu bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Sau hai lần liên tiếp đăng quang vào năm 2024 và 2025, đội bóng do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Dù không đăng ký Trần Thị Thanh Thúy ở giai đoạn hai, VTV Bình Điền Long An vẫn có những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Thị Trà My và ngoại binh người Mỹ Jess Mruzik. Khả năng phát huy sức mạnh tấn công của các cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt.

Lịch thi đấu vòng bán kết và các trận phân hạng ngày 24.10.2026:

Hai đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ góp mặt trong trận chung kết lúc 19h30 ngày 25.10. Trước đó, trận tranh hạng ba diễn ra lúc 17h00 cùng ngày.

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên kênh ON Sports và ứng dụng VTVprime.

Cuộc chiến trụ hạng và chờ đợi nhà vô địch mới

Bên cạnh cuộc đua vô địch, nhóm bốn đội gồm LPBank Ninh Bình, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương và Geleximco Hưng Yên cũng bước vào những trận đấu mang tính quyết định.

Đáng tiếc nhất là LPBank Ninh Bình. Đội bóng từng giành ngôi á quân mùa giải trước không thể duy trì thành tích như kỳ vọng, qua đó phải tham dự nhóm phân hạng 5–8.

Trong khi đó, Thanh Hóa đã có những màn trình diễn tích cực, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Hà Nội Tasco Auto ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ giúp đại diện xứ Thanh cạnh tranh suất bán kết.

Geleximco Hưng Yên cũng tạo được dấu ấn ở lượt trận cuối bằng chiến thắng bất ngờ trước Hà Nội. Dù vậy, đội bóng này vẫn phải đối mặt với thử thách lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Theo thể thức giải đấu, đội xếp hạng tám chung cuộc sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng A quốc gia mùa tiếp theo. Vì vậy, những trận phân hạng cuối cùng không chỉ mang ý nghĩa thứ hạng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các câu lạc bộ.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đang bước vào giai đoạn được chờ đợi nhất. Hóa chất Đức Giang có lợi thế về phong độ, Binh chủng Thông tin đang thi đấu thăng hoa, Hà Nội quyết tâm tìm lại chính mình, còn VTV Bình Điền Long An vẫn nuôi hy vọng nối dài chuỗi vô địch.

Với những gì đã diễn ra tại Vĩnh Long, cuộc đua đến ngôi hậu năm nay vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi. Chỉ một khoảnh khắc xuất sắc hoặc một sai lầm trong thời điểm quyết định cũng có thể làm thay đổi cục diện, khi cả bốn đội đều đang hướng tới chiếc cúp danh giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.