Lịch Âm Dương ngày 29/9/2026: Khung giờ hoàng đạo cát lành và lưu ý phong thủy quan trọng

Xem chi tiết Âm Dương lịch 29/09/2026

Ngày 29/9/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Ba, tương ứng ngày 19 tháng 8 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, đây là ngày có sự giao thoa đặc biệt giữa các luồng khí ngũ hành, thích hợp cho việc giải quyết các thủ tục tồn đọng, củng cố nội lực hơn là mở rộng quy mô lớn.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 29/9/2026

Dưới đây là các thông tin cơ bản về ngày 29/9/2026 theo hệ thống lịch pháp cổ truyền Á Đông:

Dương Lịch: Thứ Ba, ngày 29 tháng 09 năm 2026.

Âm Lịch: Ngày 19 tháng 08 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu).

Can Chi: Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Can Chi ngày tương đồng (cùng hành Hỏa) được xem là ngày cát lợi về năng lượng khởi đầu.

Ngũ hành nạp âm: Thiên Hà Thủy (nước mưa trên trời). Bản mệnh này khắc với Hỏa thông thường, song những người mệnh Hỏa như Mậu Tý, Bính Thân và Mậu Ngọ lại không e ngại.

Các ngày kỵ: Ngày không phạm vào Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời điểm khởi sự đóng vai trò trợ lực tinh thần tích cực. Trong ngày Bính Ngọ, các khung giờ được phân định rõ ràng giúp bạn chủ động sắp xếp lịch trình cá nhân.

Đánh giá tuổi hợp và tuổi xung khắc

Địa chi Ngọ mang những nét tương tác đa chiều đối với các con giáp khác nhau:

Tuổi hợp: Ngày Ngọ đạt trạng thái Lục hợp với Mùi, Tam hợp với Dần và Tuất tạo thành Hỏa cục hanh thông.

Tuổi xung khắc cần lưu ý: Ngày xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về mặt nạp âm, người tuổi Canh Tý cần thận trọng hơn khi xử lý các quyết định tài chính quan trọng.

Ý nghĩa phong thủy và các thuật ngữ chuyên sâu

Để hiểu rõ hơn vì sao cổ nhân đưa ra những lời khuyên cho ngày này, việc giải nghĩa các thuật ngữ phong thủy là rất cần thiết:

Khổng Minh Lục Diệu - Ngày Không Vong: Thuật ngữ "Không Vong" chỉ trạng thái trống rỗng hoặc khoảng chững của vạn vật. Khi rơi vào cung này, công việc dễ bị chậm tiến độ, gặp trở ngại bất ngờ hoặc hao tổn tâm sức. Đây là tín hiệu nhắc nhở mọi người nên giữ vững sự kiên nhẫn, rà soát sổ sách cẩn thận thay vì vội vã đưa ra quyết sách lớn.

Trực Thâu trong Thập Nhị Kiến Trừ: "Thâu" mang ý nghĩa thu gom, cất giữ và hoàn tất. Ngày có Trực Thâu rất tốt để thu hoạch, kết thúc dự án cũ hoặc nhận bàn giao công việc.

Nhị Thập Bát Tú - Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu): Sao Chủy là một hung tú chủ về sự tranh chấp, kiện tụng. Theo kinh nghiệm xưa, ngày này nên tránh các hoạt động mai táng, cải táng hoặc khởi công xây dựng nhà cửa quy mô lớn.

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong tục truyền thống

Dựa trên sự kết hợp giữa hệ thống sao tốt (Thiên Tài, Phúc Sinh, Tuế Hợp, Hoàng Ân) và các sao hạn chế (Thiên Cương, Địa Phá, Cửu Không), bạn có thể cân nhắc các định hướng sau:

Việc nên làm: Thu hoạch mùa màng, chăm sóc cây cối, chỉnh trang văn phòng, nộp đơn dâng sớ, tiếp nhận công việc mới hoặc các thủ tục hành chính giấy tờ.

Việc nên kiêng cữ: Tránh khởi sự đại sự mang tính đột phá hoàn toàn, hạn chế tu sửa bếp (theo Bành Tổ Bách Kỵ: "Bính bất tu táo"), lợp mái nhà mới hay tổ chức tang lễ, mai táng.

Hướng dẫn xuất hành đón cát khí

Theo phương pháp xuất hành của Khổng Minh, ngày 29/9/2026 là ngày Thiên Đường, thuận lợi cho việc đi lại gặp gỡ đối tác. Về hướng xuất hành, bạn có thể chọn hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông để đón Tài Thần.

Về thời gian di chuyển theo Lý Thuần Phong:

Khung giờ Đại An (01:00 - 03:00 và 13:00 - 15:00): Rất tốt lành, đi lại bình an, gia đạo hòa hợp.

Khung giờ Tốc Hỷ (05:00 - 07:00 và 17:00 - 19:00): Đem lại niềm vui bất ngờ, xuất hành về hướng Tây Nam để đón may mắn.

Khung giờ Tiểu Cát (09:00 - 11:00 và 21:00 - 23:00): Thích hợp cho việc buôn bán, giao dịch suôn sẻ, dễ có tin vui.

Tóm lại, lịch Âm Dương và phong thủy mang giá trị tham khảo giúp định hướng tâm lý tích cực, hướng con người tới sự cẩn trọng và hài hòa trong đời sống thường nhật.