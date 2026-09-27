Lịch Âm Dương ngày 28/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi xung và việc nên làm cần lưu ý

Xem chi tiết Âm Dương lịch 28/09/2026

Ngày 28/09/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Hai, tức ngày 18 tháng 8 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Trong hệ thống lịch pháp truyền thống, đây là ngày Ất Tỵ, mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Xét theo các yếu tố phong thủy cổ truyền, ngày có sự đan xen giữa các cát tinh và hung tinh, do đó việc nắm rõ khung giờ hoàng đạo cùng các yếu tố tương sinh - tương khắc sẽ giúp mỗi người chủ động sắp xếp kế hoạch công việc một cách thuận lợi và khoa học.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 28/09/2026

Dưới đây là bảng thông tin tra cứu cơ bản về ngày 28/09/2026 để bạn đọc dễ dàng theo dõi:

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ thích hợp để thực hiện công việc là tập tục dân gian nhằm mang lại sự tự tin và tâm lý vững vàng:

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá ngũ hành và tuổi xung hợp

Ngày Ất Tỵ có thiên can Ất (Mộc) sinh địa chi Tỵ (Hỏa), tạo nên thế Can sinh Chi nên được xem là Bảo nhật, chủ về hòa thuận và giảm bớt các trắc trở. Về ngũ hành nạp âm Phúc Đăng Hỏa, ngày này khắc với người mệnh Kim, nhưng hai tuổi Quý Dậu và Ất Mùi không bị ảnh hưởng do đặc tính nạp âm riêng biệt.

Về địa chi, ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu để hóa Kim cục. Ngược lại, ngày xung với tuổi Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Hai tuổi đại kỵ cần thận trọng trong ngày gồm Kỷ Hợi và Tân Hợi.

Ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Bảo nhật (Can sinh Chi): Là ngày mà thiên can nuôi dưỡng địa chi, mang lại nguồn năng lượng dồi dào, thuận lợi để tiến hành các công việc giao tiếp, kết nối.

Tam Nương: Dân gian quan niệm ngày Tam Nương (mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 Âm Lịch) là ngày không thuận lợi cho các việc đại sự lớn như động thổ, khởi công, cưới hỏi.

Tiểu Cát: Quẻ tốt trong Lục Diệu, biểu thị cho sự bình yên, ít gặp trắc trở, có âm phúc che chở và nhận được sự đồng hành từ đối tác, bạn bè.

Sao Tất (Tất Nguyệt Ô): Tinh tú tốt trong Nhị thập bát tú, chủ trì việc khai hoang, xây cất kho tàng, học tập và giao kết.

Trực Thành: Mang ý nghĩa hoàn thành, trọn vẹn, rất hợp với các giao dịch, ký hợp đồng hay trao đổi thương mại.

Việc nên làm và không nên làm theo phong thủy

Dựa trên sự kết hợp giữa các sao tốt và thần sát trong ngày, bạn có thể tham khảo một số gợi ý định hướng:

Việc nên làm:

Ký kết giao ước, bàn bạc hợp đồng kinh doanh, thu nợ, mua bán hàng hóa.

Nhập học, bắt đầu khóa học nâng cao kỹ năng hoặc khởi động dự án chuyên môn.

Làm việc thiện, tu sửa đồ đạc trong gia đình, sắp xếp nhà cửa gọn gàng.

Việc không nên làm:

Theo quan niệm Tam Nương và sao xấu (Chu Tước Hắc Đạo, Câu Trận), nên hạn chế tổ chức các việc hệ trọng mang tính bước ngoặt đời người như khởi công xây nhà, tổ chức lễ thành hôn lớn hoặc kiện tụng, tranh chấp.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ: Thiên can Ất nhắc nhở không nên gieo hạt ươm mầm vì khó phát triển; địa chi Tỵ khuyên nên cẩn trọng khi đi xe cộ đường xa nhằm tránh thất lạc tài sản.

Kiêng cữ việc đi tàu thuyền đường dài.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu công việc quan trọng, việc lựa chọn hướng và giờ khởi hành theo lịch phong thủy có thể mang lại sự an tâm:

Hướng xuất hành: Hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui, nhân duyên tốt); hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc, may mắn).

Khung giờ xuất hành đẹp (theo Lý Thuần Phong): Khung 11h-13h và 23h-01h (rất tốt để cầu tài, gặp gỡ đối tác); khung 15h-17h và 03h-05h (kinh doanh buôn bán thuận hòa, có tin vui).

Lời khuyên tích cực cho ngày mới

Dù có sự xuất hiện của ngày Tam Nương theo lịch cổ, nhưng các điểm sáng như sao Tất, Trực Thành và quẻ Tiểu Cát cho thấy ngày 28/09/2026 vẫn rất thích hợp cho những công việc thường nhật, việc học tập và trao đổi công việc. Mọi thông tin phong thủy mang tính định hướng tham khảo. Điều quyết định kết quả tốt đẹp nhất vẫn là sự cẩn trọng, thái độ làm việc nghiêm túc cùng tinh thần hòa nhã, tích cực của mỗi người.