Lịch Âm Dương ngày 27/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và việc cần lưu ý

Xem chi tiết Âm Dương lịch 27/09/2026

Ngày 27/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 17 Tháng Tám Âm Lịch (năm Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu). Đây là ngày Giáp Thìn, được xếp vào nhóm ngày cát trung bình (chế nhật) do Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ). Các thông tin về lịch vạn niên dưới đây sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu giờ đẹp, hướng xuất hành và cân nhắc kế hoạch công việc một cách thuận lợi, mang tính tham khảo phong thủy hữu ích.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 27/09/2026

Việc theo dõi chi tiết ngũ hành và các hệ sao trong ngày hỗ trợ việc sắp xếp lịch trình cá nhân thêm phần an tâm, chu đáo.

Dương Lịch: Chủ Nhật, ngày 27/09/2026.

Âm Lịch: Ngày 17 Tháng Tám năm Bính Ngọ (Tháng Đinh Dậu).

Can Chi: Ngày Giáp Thìn, Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ) - Ngày cát trung bình.

Ngũ hành nạp âm: Phúc Đăng Hỏa. Ngày này thuộc hành Hỏa, khắc với hành Kim (ngoại trừ các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ không sợ Hỏa).

Trực: Nguy (mang tính cẩn trọng, suy thoái, nên giữ ổn định).

Nhị thập bát tú: Sao Hư (Hư Nhật Thử - con chuột, Hung tú, kiêng kỵ việc động thổ, xây dựng).

Lục diệu: Xích Khẩu (ngày hung, chủ về tranh cãi, miệng tiếng, thị phi).

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ cát lợi là một trong những phong tục dân gian truyền thống nhằm giúp tâm lý thêm phần vững vàng khi thực hiện công việc thường nhật.

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ hắc đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Tuổi hợp và tuổi xung khắc

Xét theo các mối quan hệ địa chi và ngũ hành trong ngày Giáp Thìn:

Tuổi hợp: Ngày Thìn lục hợp với Dậu; tam hợp với Tý và Thân hợp thành Thủy cục.

Tuổi xung khắc: Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Kỵ các tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất.

Tam Sát: Kỵ mệnh các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Việc nên làm và không nên làm theo phong thủy truyền thống

Theo Ngọc Hạp Thông Thư và hệ thống sao chiếu, ngày 27/09/2026 có sự hội tụ của cả cát tinh lẫn hung tinh:

Sao tốt: Sao Kính Tâm (tốt cho việc tang tế), Sao Hoạt Điệu (tốt tổng quát, nhưng kỵ gặp thụ tử), Sao Lục Hợp (tốt mọi việc), Sao Mẫu Thương (tốt cho cầu tài lộc, mở mang).

Sao xấu: Sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát - kỵ giá thú, trổ cửa, khai trương), Sao Quỷ Khốc (xấu cho mai táng, tế tự).

Ngày kỵ: Phạm ngày Sát Chủ Dương, kỵ tiến hành các đại sự như xây cất nhà cửa, cưới hỏi, mua bán nhà đất, đầu tư lớn, nhận việc mới.

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Can Giáp không nên mở kho, mở cửa hàng để tránh hao tổn tài vật; Chi Thìn không nên than khóc để tránh trùng tang.

Khuyến nghị: Bạn nên tập trung hoàn thành các công việc thường nhật, dọn dẹp nhà cửa, giải quyết việc tồn đọng. Với các đại sự như cưới xin, khởi công động thổ hay đầu tư quy mô lớn, nên cân nhắc lựa chọn một ngày đại cát khác để tâm lý thoải mái hơn.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Ngày Sát Chủ Dương: Ngày kiêng kỵ các việc đại sự của người sống như cưới hỏi, cất nhà, khai trương nhằm phòng ngừa rủi ro.

Trực Nguy: Trong Thập Nhị Kiến Trừ, trực Nguy biểu thị trạng thái chưa ổn định, tiềm ẩn nguy hiểm, khuyến nghị mọi người cẩn trọng khi xuất hành hoặc đầu tư.

Xích Khẩu: Khái niệm thuộc Khổng Minh Lục Diệu chỉ nguy cơ khẩu thiệt, tranh cãi, mâu thuẫn trong giao tiếp.

Hướng và giờ xuất hành theo phong tục dân gian

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu công việc mới trong ngày này, bạn có thể tham khảo định hướng xuất hành:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để nghênh đón Hỷ Thần; xuất hành về hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Lưu ý ngày này theo Khổng Minh là ngày Thiên Đạo, việc xuất hành cầu tài nên cân nhắc kỹ.

Giờ tốt xuất hành (Lý Thuần Phong): Khung giờ 13h-15h (Mùi) và 01h-03h (Sửu) mang tin vui, gặp gỡ thuận lợi; khung giờ 17h-19h (Dậu) và 05h-07h (Mão) là giờ tốt lành, gia đạo hòa hợp, buôn bán hanh thông; khung giờ 21h-23h (Hợi) và 09h-11h (Tỵ) mọi sự yên lành.

Tóm lại, những dự báo Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo, giúp người đọc chủ động sắp xếp thời gian hợp lý và giữ tinh thần tích cực, thận trọng trong giao tiếp để một ngày cuối tuần diễn ra bình an, suôn sẻ.