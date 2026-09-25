Lịch Âm Dương ngày 26/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và hướng xuất hành cát lợi

Xem chi tiết Âm Dương lịch 26/09/2026

Theo hệ thống Âm Dương lịch, Thứ Bảy ngày 26/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 16 tháng Tám năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) Âm Lịch. Đây là ngày Quý Mão, thuộc can sinh chi (Thủy sinh Mộc), còn gọi là ngày cát (bảo nhật). Bản mệnh nạp âm Kim Bạc Kim đem lại nhiều năng lượng điều hòa, thích hợp để giải quyết công việc tồn đọng và định hướng kế hoạch mới.

Tổng quan lịch vạn niên ngày 26/09/2026

Ngày 26/09/2026 không phạm các ngày bách kỵ như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Nhìn chung, việc nắm bắt chi tiết can chi, trực và hệ thống sao chiếu giúp mỗi cá nhân chủ động sắp xếp lịch trình sinh hoạt và làm việc một cách khoa học nhất.

Khung giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là phương pháp hỗ trợ tâm lý vững vàng, giúp tiến trình xử lý công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là phân bổ thời gian cụ thể:

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt): Tý (23:00 - 23:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Giờ Hắc Đạo (nên cẩn trọng): Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Giải mã ý nghĩa phong thủy và các hệ thống sao

Xét về hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, ngày này rơi vào quẻ Tốc Hỷ. Thuật ngữ này mang ý nghĩa niềm vui và kết quả đến nhanh chóng, đặc biệt vượng phát vào buổi sáng. Do đó, nếu cần giải quyết các giao dịch, ký kết hay trao đổi quan trọng, gia chủ có thể ưu tiên thực hiện sớm để nắm bắt thời cơ thuận lợi.

Về Thập Nhị Kiến Trừ, ngày mang Trực Phá (Nhật Nguyệt tương xung). Trong quan niệm dân gian, Trực Phá đại diện cho sự đổi mới, giải phóng năng lượng trì trệ, rất tốt cho việc phá dỡ công trình cũ, giải phóng mặt bằng hoặc loại bỏ các thói quen xấu, song không thích hợp cho các nghi thức khởi công xây dựng nhà cửa quy mô lớn.

Hệ thống Nhị Thập Bát Tú ghi nhận sao Nữ Thổ Bức (sao con dơi) chủ quản. Đây là một hung tú, rơi vào ngày Mão còn gọi là thế Phục Đoạn Sát. Vì vậy, các hoạt động đại sự như cưới hỏi, an táng, khởi công lò nhuộm hay phân chia tài sản lớn nên cân nhắc chọn thời điểm khác thích hợp hơn để an tâm tuyệt đối.

Cẩm nang việc nên làm và điều nên hạn chế

Để tối ưu hóa các kế hoạch cá nhân trong ngày Thứ Bảy này, bạn có thể tham khảo một số gợi ý mang tính truyền thống:

Việc nên làm: Tiến hành tháo dỡ công trình, chỉnh trang dọn dẹp nhà cửa, may mặc y phục, giải quyết nhanh các đầu việc vào đầu giờ sáng. Ngoài ra, việc lấp lỗ hang rãnh, xây tường rào hoặc kết thúc những khúc mắc cũ cũng rất phù hợp.

Việc hạn chế: Theo lời răn Bành Tổ Bách Kỵ Nhật ("Quý bất từ tụng, Mão bất xuyên tỉnh"), không nên vướng vào kiện tụng tranh chấp pháp lý và tránh đào giếng, khơi thông đường nước. Hạn chế thực hiện nghi lễ cưới hỏi, chôn cất hay nhập trạch quy mô lớn.

Hướng dẫn xuất hành đón cát khí

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc gặp gỡ đối tác, việc lựa chọn phương vị và thời điểm phù hợp có thể giúp hành trình thêm phần hanh thông:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để nghênh đón Hỷ Thần (niềm vui, sự hòa hợp), hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (may mắn về đường tài lộc).

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: Khung giờ 11h00 - 13h00 (Ngọ) rất vượng, mưu cầu việc gì cũng dễ bình an; khung giờ 19h00 - 21h00 (Tuất) mang lại hòa khí gia đình và kinh doanh thuận lợi. Cần hạn chế xuất hành vào khung 17h00 - 19h00 (Dậu) để tránh tranh luận khẩu thiệt.

* Lưu ý: Mọi thông tin phong thủy và Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn chiêm nghiệm để tổ chức cuộc sống và công việc một cách tự tin, thư thái.