Lịch âm dương ngày 23/9/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo và việc nên làm ngày Canh Tý cát lành

Xem chi tiết Âm Dương lịch 23/09/2026

Theo Dương lịch, ngày 23/9/2026 rơi vào Thứ Tư, tương ứng với ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ theo Âm lịch (tháng Đinh Dậu, ngày Canh Tý). Đây là ngày cát bảo nhật với mối quan hệ Can sinh Chi (Kim sinh Thủy), rất thuận lợi cho nhiều hoạt động thường nhật nếu biết lựa chọn thời điểm phù hợp.

Tổng quan thông tin lịch Âm Dương ngày 23/9/2026

Thông tin ngày được ghi nhận cụ thể như sau:

Dương lịch: Thứ Tư, ngày 23/09/2026

Âm lịch: Ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ (Tháng Đinh Dậu)

Can Chi: Ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Ngũ hành: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách). Ngày hành Thổ khắc Thủy, trừ hai tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không ngại tương khắc.

Ngày kỵ: Ngày này không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp khi tiến hành công việc quan trọng là thói quen truyền thống giúp tạo sự an tâm và sắp xếp lịch trình chủ động hơn.

Khung giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý: 23h00 - 23h59

Giờ Sửu: 01h00 - 02h59

Giờ Mão: 05h00 - 06h59

Giờ Ngọ: 11h00 - 12h59

Giờ Thân: 15h00 - 16h59

Giờ Dậu: 17h00 - 18h59

Khung giờ Hắc đạo (Cần thận trọng)

Giờ Dần: 03h00 - 04h59

Giờ Thìn: 07h00 - 08h59

Giờ Tỵ: 09h00 - 10h59

Giờ Mùi: 13h00 - 14h59

Giờ Tuất: 19h00 - 20h59

Giờ Hợi: 21h00 - 22h59

Đánh giá theo phong thủy và nhị thập bát tú

Hệ thống lịch cổ truyền ghi nhận nhiều yếu tố đan xen trong ngày Canh Tý, mang lại cả điềm tốt lẫn những điểm cần lưu ý cân nhắc.

Nhị thập bát tú: Ngày có sao Bích (Bích Thủy Du) chủ trì, được đánh giá là cát tú (sao tốt toàn diện). Sao Bích rất thuận lợi cho khởi công, xây cất, nhập kho, sửa chữa máy móc, cưới gả hoặc thực hiện việc thiện lành.

Thập nhị kiến trừ: Ngày thuộc trực Bình. Các hoạt động thích hợp gồm nhập kho, lắp đặt cửa, kê gác, sửa chữa ghe thuyền, tôn tạo bờ kè, bồi đắp hay đào mương, khơi thông dòng chảy.

Sao tốt theo Ngọc Hạp Thông Thư: Xuất hiện sao Thiên Quan trùng Tư mệnh Hoàng Đạo, sao Dân Nhật và Thời Đức – các tinh tú này hỗ trợ nhiều mặt trong đời sống.

Các sao xấu và kiêng cữ: Ngày có Thiên Lại, Tiểu Hao (chủ về tài chính cần chi tiêu cẩn thận), Lục Bất Thành, Hà Khôi Cẩu Giảo, Vãng Vong và Quỷ Khốc. Theo Khổng Minh Lục Diệu, ngày Canh Tý gặp quẻ Không Vong, nhắc nhở đương sự nên làm việc thận trọng, tránh chủ quan kẻo tiến độ bị trì hoãn.

Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Canh không nên quay tơ dệt cửi; ngày Tý không nên gieo quẻ bói toán để tránh vướng phiền toái vô cớ.

Tuổi hợp và tuổi xung khắc

Dựa trên quy luật Địa Chi, ngày Tý có mối liên hệ đặc thù với các con giáp:

Tuổi hợp: Lục hợp với tuổi Sửu; Tam hợp với tuổi Thìn và tuổi Thân tạo thành Thủy cục.

Tuổi xung khắc: Xung tuổi Ngọ, hình tuổi Mão, hại tuổi Mùi, phá tuổi Dậu và tuyệt tuổi Tỵ.

Tuổi bị nạp âm kỵ: Giáp Ngọ và Bính Ngọ nên giữ nhịp sinh hoạt ổn định, không nên đưa ra quyết định vội vàng.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu công việc trong ngày, bạn có thể tham khảo phương vị và khung giờ theo kinh nghiệm dân gian:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ Thần; đi về hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Ngày này theo Khổng Minh là ngày Thiên Tặc, người đi đường nên giữ gìn tư trang, hành lý cẩn thận.

Khung giờ tốt theo Lý Thuần Phong: Giờ Ngọ (11h00 - 13h00) và Tý (23h00 - 01h00) gặp nhiều thuận lợi, gia đạo bình an; Giờ Thân (15h00 - 17h00) và Dần (03h00 - 05h00) khởi sự suôn sẻ, cầu may theo hướng Tây Nam được như ý.

Khung giờ cần giữ hòa khí: Giờ Hợi (21h00 - 23h00) và Tỵ (09h00 - 11h00) dễ nảy sinh bất đồng, nên giữ thái độ hòa nhã, tránh tranh cãi không đáng có.

Lời khuyên tích cực cho ngày 23/9/2026

Mỗi ngày đều mang những nguồn năng lượng riêng biệt. Dù có sao Bích chiếu rọi mang lại nhiều thuận lợi nhưng ảnh hưởng từ quẻ Không Vong và sao Tiểu Hao gợi ý rằng bạn nên tập trung vào việc duy trì, củng cố những gì đang có thay vì đầu tư mạo hiểm.

Hãy ưu tiên hoàn thành các công việc gia đình, tu sửa nhà cửa, dọn dẹp kho bãi và thực hiện các việc thiện nguyện. Mọi thông tin phong thủy mang tính chất tham khảo văn hóa truyền thống, chìa khóa thành công vẫn nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng và nỗ lực của chính bản thân bạn.