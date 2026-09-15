Lịch Âm Dương ngày 16/09/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo đẹp cùng việc lành nên triển khai

Xem chi tiết Âm Dương lịch 16/09/2026

Ngày 16/09/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Tư, tức ngày 6 tháng 8 Âm Lịch (tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ). Xét theo nông lịch truyền thống, đây là ngày Quý Tỵ, có ngũ hành nạp âm Trường Lưu Thủy. Với sự kết hợp của sao Cơ (Kiết tú) và Trực Thành, thời điểm này nhìn chung mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực, thuận tiện cho các công việc liên quan đến giao thương, ký kết văn bản hoặc mưu cầu tài lộc.

Tổng quan lịch vạn niên ngày 16/09/2026

Dưới đây là các thông số phong thủy chi tiết trong ngày để bạn đọc tham khảo trước khi lên kế hoạch thực hiện các công việc quan trọng:

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ thích hợp sẽ giúp tinh thần người thực hiện thêm phần tự tin và an tâm khi tiến hành công việc.

Giờ hoàng đạo (giờ tốt)

Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Tốt cho việc tĩnh tâm, cúng tế, khởi nguồn ý tưởng.

Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thích hợp bắt đầu ngày mới, gặp gỡ giao lưu đầu giờ làm việc.

Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Giờ vượng khí, thuận lợi bàn bạc hợp đồng, trao đổi thông tin.

Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Khung giờ ôn hòa, tốt cho triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Thích hợp sum họp gia đình, kết nối bạn bè, mở rộng quan hệ.

Giờ Hợi (21:00 - 22:59): Thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch hôm sau.

Giờ hắc đạo (cần lưu ý cẩn trọng)

Giờ Tý (23:00 - 00:59)

Giờ Dần (03:00 - 04:59)

Giờ Mão (05:00 - 06:59)

Giờ Tỵ (09:00 - 10:59)

Giờ Thân (15:00 - 16:59)

Giờ Dậu (17:00 - 18:59)

Phân tích xung - hợp theo địa chi và ngũ hành

Theo nguyên lý can chi, ngày Tỵ đạt thế lục hợp với Thân và tam hợp với Sửu, Dậu tạo thành Kim cục. Đây là tín hiệu tốt lành cho các cá nhân mang tuổi này khi làm ăn chung hoặc hợp tác.

Ngược lại, địa chi Tỵ xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Đặc biệt, ngày Quý Tỵ có nạp âm Thủy kỵ các tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi. Những người thuộc nhóm tuổi này nên giữ thái độ hòa nhã, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định quan trọng, đồng thời lưu tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân.

Ý nghĩa phong thủy: Sao Cơ, Trực Thành và Tiểu Cát

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày, bạn đọc có thể tham khảo ý nghĩa các trường phái phong thủy cổ truyền:

Sao Cơ (Cơ Thủy Báo): Là một trong những kiết tú chủ về sự thịnh vượng, gia đạo yên vui, rất tốt cho việc khai trương, lập giao ước, tu tạo và khai thông nguồn nước.

Trực Thành: Mang ý nghĩa hoàn thành, trọn vẹn, báo hiệu thời cơ chín muồi để ký kết khế ước, thu nợ, mua bán hàng hóa, nhập học hoặc làm lễ cưới hỏi.

Tiểu Cát (Lục Diệu): Quẻ tốt báo hiệu công việc suôn sẻ, ít vướng phải rào cản, mưu sự được âm phúc che chở và có sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Việc nên làm và nên kiêng cữ

Các chỉ dẫn dân gian mang tính định hướng tinh thần, giúp tối ưu hóa công việc hàng ngày:

Nên làm: Ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch thương mại, mua bán tài sản, tu sửa nhà cửa, thờ cúng gia tiên, gắn cửa mới, bắt đầu khóa học nâng cao kỹ năng.

Nên hạn chế: Kiện tụng, tranh luận gắt gao, lót giường hoặc đóng giường mới; hạn chế đi xa bằng đường sông nước dài ngày nếu thời tiết không thuận lợi.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Theo sách phong thủy, ngày này được coi là ngày Thiên Dương, rất thuận lợi cho việc đi lại cầu tài, cầu duyên.

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui, nhân duyên tốt) hoặc hướng Tây Bắc để nghênh tiếp Tài Thần (tài lộc, may mắn kinh doanh).

Khung giờ xuất hành đẹp: Giờ Thân (15:00 - 17:00) và giờ Dần (03:00 - 05:00) là các khoảng thời gian mang lại bình an, buôn bán dễ sinh lời; giờ Tuất (19:00 - 21:00) và giờ Thìn (07:00 - 09:00) giúp lộ trình thông suốt, mọi việc êm đẹp.

Các thông tin Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn lạc quan và chủ động sắp xếp thời gian hợp lý. Thành công thực tế luôn đến từ sự nỗ lực, tính cẩn trọng và thái độ sống tích cực của mỗi cá nhân.