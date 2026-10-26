Libya triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ phản đối phát ngôn gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 25-10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế thuộc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNU) cho biết đã triệu tập Đại biện lâm thời của Mỹ tại Libya, trao công hàm phản đối chính thức và yêu cầu phía Mỹ làm rõ, cải chính những phát ngôn liên quan.

Bộ Ngoại giao Libya nhấn mạnh, nước này bác bỏ mọi tuyên bố làm tổn hại đến phẩm giá của người dân Libya hoặc dùng Libya như một chủ đề trong các tranh chấp bầu cử và tính toán chính trị trong nước.

Trước đó, ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia đã đề cập đến chính sách nhập cư và liệt kê Libya, Yemen, Haiti và Somalia trong số các quốc gia mà ông gọi là “tràn ngập khủng bố”.

Phát ngôn này đã vấp phải làn sóng phản đối và lên án rộng rãi trong giới chính trị và dư luận Libya.

Phó Tư lệnh Bộ Tổng chỉ huy, Trung tướng Saddam Haftar, khẳng định những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc phạm Libya và người dân nước này là "đáng lên án và không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh rằng "các tranh chấp bầu cử hoặc những cân nhắc chính trị trong nước không thể biện minh cho việc xúc phạm các quốc gia và dân tộc hoặc làm suy yếu phẩm giá của họ".

"Libya là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và phẩm giá quốc gia của nước này là trên hết. Chúng tôi không thể chấp nhận bị xúc phạm hay phỉ báng trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc vì bất kỳ lý do chính trị nào” - ông Hafta nhấn mạnh.

Theo Xinhua