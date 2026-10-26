Libya triệu Đại biện Mỹ, phản đối phát biểu của ông Trump

Bộ Ngoại giao Libya cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ để chính thức phản đối những phát biểu mà Tripoli cho là “mang tính xúc phạm” nhằm vào Libya và người dân nước này. Bộ này đồng thời khẳng định bác bỏ mọi tuyên bố làm tổn hại đến phẩm giá hoặc hạ thấp vị thế của người dân Libya.

Trước đó, Hội đồng Tổng thống Libya ra tuyên bố kiên quyết bác bỏ phát biểu của ông Trump và cho biết đã chỉ thị Bộ Ngoại giao triệu người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Dbeibah khẳng định người dân Libya đã phải chịu những hy sinh lớn trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời bác bỏ mọi hành động xúc phạm nhằm vào đất nước và người dân Libya. Ông nhấn mạnh quan hệ Libya-Mỹ cần được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, đồng thời không thể để Libya và người dân nước này trở thành “quân bài” trong các cuộc đấu đá bầu cử nội bộ tại Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia ngày 24/10, ông Trump gọi Libya, Yemen, Haiti và Somalia là “những quốc gia tràn lan khủng bố”, đồng thời nhắc lại cách gọi mà ông từng sử dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ cam kết duy trì quan hệ với Libya, mô tả người dân nước này là “tự hào, kiên cường, hiếu khách và xứng đáng được sống trong hòa bình và thịnh vượng”. Ông cho biết Mỹ tôn trọng người dân Libya và những hy sinh của người Libya trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng cho rằng Libya không thể tiếp tục là hành lang cho hoạt động di cư bất hợp pháp.