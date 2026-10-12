Libya thu giữ 400 kg cần sa và hơn 1,3 triệu viên thuốc gây nghiện

Theo các quan chức Libya, lực lượng chống ma túy đã bắt giữ một số nghi phạm trong chiến dịch diễn ra hôm 10/10 tại khu vực gần thành phố ven biển Tobruk ở phía đông nước này.

Ông Ahmed al-Mismari, cán bộ thông tin và tài liệu của cơ quan chống ma túy, cho biết lực lượng chức năng phát hiện số cần sa tại một ngôi nhà thuộc khu vực nông nghiệp ở phía đông nam Tobruk.

Lô ma túy có khối lượng khoảng 400 kg, được định giá khoảng 6 triệu dinar Libya, tương đương 934.000 USD.

Cần sa được đóng trong nhiều bao bì có hoa văn màu vàng và đen. Ảnh: MXH

Theo kết quả điều tra sơ bộ được ông Mismari công bố, số cần sa này được buôn lậu qua biên giới và dự kiến đưa ra tiêu thụ trong thị trường nội địa Libya. Cơ quan chức năng chưa công bố chính xác số nghi phạm bị bắt.

Cũng trong ngày 10/10, một lữ đoàn thuộc Quân đội Quốc gia Libya tiến hành chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại thị trấn Kufra, phía đông nam đất nước.

Theo tuyên bố của quân đội, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,3 triệu viên thuốc gây nghiện sau cuộc đấu súng với những người bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Ba binh sĩ bị thương trong vụ đụng độ.

Hai chiến dịch cho thấy hoạt động buôn bán ma túy tiếp tục là thách thức đối với các lực lượng an ninh Libya, quốc gia nằm ở vị trí kết nối Bắc Phi với khu vực Địa Trung Hải và các tuyến đường xuyên sa mạc Sahara.

Libya đã trở thành một tuyến đường trung chuyển ma túy quan trọng khi tình trạng bất ổn và xung đột kéo dài tạo điều kiện cho các mạng lưới buôn lậu hoạt động.

Tình hình an ninh tại nước này suy yếu sau cuộc nổi dậy năm 2011 dẫn đến việc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Kể từ đó, Libya trải qua nhiều năm xung đột và chia rẽ chính trị, trong khi quyền kiểm soát lãnh thổ vẫn phân tán giữa các lực lượng khác nhau.

Tình trạng này gây khó khăn cho việc kiểm soát biên giới và ngăn chặn các hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Các tuyến đường bộ xuyên sa mạc cùng đường bờ biển dài cũng khiến công tác giám sát và ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy trở nên phức tạp.