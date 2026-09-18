Libya nối lại các chuyến bay thẳng tới Pháp sau 15 năm gián đoạn

Tuyến bay mới được khai thác theo hành trình tam giác Tripoli - Paris - Benghazi, kết nối thủ đô Tripoli ở phía tây Libya và thành phố Benghazi ở phía đông với thủ đô Paris của Pháp.

Theo MedSky và Thông tấn xã Libya (LANA), chuyến bay đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Mitiga ở Tripoli vào sáng 17/9 và hạ cánh tại sân bay Paris-Charles de Gaulle vào khoảng giữa trưa. Sau đó, máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Benina ở Benghazi vào đầu giờ chiều cùng ngày.

MedSky Airways là hãng hàng không thương mại đầu tiên của Libya khai thác trở lại các đường bay thẳng kết nối với châu Âu sau nhiều năm bị gián đoạn vì lý do an ninh. Ảnh: MedSky

Việc đưa tuyến bay vào hoạt động giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa Libya và Pháp, thay vì phải quá cảnh qua các quốc gia khác như trong thời gian các chuyến bay thẳng bị đình chỉ. Tuyến bay đồng thời tăng cường kết nối của cả Tripoli và Benghazi với một trong những trung tâm hàng không lớn nhất châu Âu.

Theo MedSky, dịch vụ hàng không trực tiếp giữa Libya và Pháp đã bị gián đoạn trong hơn 15 năm trước khi được khôi phục trong tuần này. Việc nối lại đường bay diễn ra trong bối cảnh Libya đang từng bước mở rộng kết nối hàng không quốc tế sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và an ninh.

Đầu tháng 9, Đại sứ quán Pháp tại Libya đã hoan nghênh kế hoạch khai trương tuyến bay thẳng giữa hai nước, cho rằng đây là bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương.

Cơ quan ngoại giao Pháp đánh giá việc khôi phục kết nối hàng không trực tiếp không chỉ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân mà còn có thể góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và các hoạt động hợp tác giữa Libya và Pháp.