Libya giải cứu 151 người trên vùng biển ngoài khơi thành phố Sirte

Người di cư trên trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngày 9/11 (giờ địa phương) đã giải cứu được 151 người di cư trên một chiếc thuyền cao su ngoài khơi thành phố Sirte, miền Bắc nước này.

Báo Al-Sa'a 24 và kênh truyền hình Al-Masar cho biết chiến dịch cứu hộ được tiến hành vào buổi sáng, tại khu vực cách bờ biển phía Đông Bắc thành phố Sirte khoảng 148km.

Trong số 151 người được giải cứu có 122 công dân Bangladesh, 12 người Ai Cập, 9 người Eritrea, 4 người Sudan, 2 người Chad và 2 người Benin.

Các đơn vị bảo vệ bờ biển tham gia chiến dịch trực thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Quốc gia Libya, do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, hiện kiểm soát khu vực miền Đông Libya.

Hoạt động cứu hộ diễn ra sau một loạt vụ tai nạn tàu thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải trong những ngày gần đây, trong đó có hai vụ đắm thuyền ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Libya tiếp tục là một trong những điểm trung chuyển chính của người di cư tìm đường đến châu Âu qua Địa Trung Hải.

Kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, tình trạng chia rẽ chính trị, bất ổn an ninh và hoạt động của các mạng lưới buôn người vẫn là những yếu tố khiến hoạt động di cư bất hợp pháp qua lãnh thổ và vùng biển nước này diễn biến phức tạp./.