Libya đăng cai hội nghị cấp bộ trưởng châu Phi về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Libya, phát biểu khai mạc hội nghị, ông El-Taher El-Baour, người được giao phụ trách Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Libya, khẳng định việc đăng cai sự kiện thể hiện cam kết của nước này trong thúc đẩy lập trường chung của châu Phi đối với các vấn đề quốc tế, đồng thời tăng cường đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực.

Ông El-Baour tái khẳng định Libya ủng hộ yêu cầu của châu Phi về việc được phân bổ hai ghế ủy viên thường trực HĐBA LHQ với đầy đủ quyền hạn, bao gồm quyền phủ quyết, cùng hai ghế ủy viên không thường trực bổ sung. Theo ông, yêu cầu này xuất phát từ nguyên tắc công bằng, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và đòi hỏi các thể chế quốc tế phải phản ánh đúng thực tiễn địa chính trị, kinh tế và dân số của thế giới đương đại.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cải tổ HĐBA LHQ tiếp tục là một trong những vấn đề trọng tâm của tiến trình đổi mới hệ thống quản trị toàn cầu. Châu Phi hiện chưa có đại diện thường trực tại cơ quan này, mặc dù các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển trên lục địa thường xuyên nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng. Thực trạng đó được các quốc gia châu Phi coi là sự bất cập về tính đại diện, cần được khắc phục nhằm nâng cao tính chính danh, tính bao trùm và hiệu quả hoạt động của LHQ.

Việc Libya đăng cai hội nghị lần này cho thấy các nước châu Phi tiếp tục ưu tiên thúc đẩy cải tổ các thể chế đa phương theo hướng tăng cường tính đại diện và bảo đảm sự tham gia thực chất của các khu vực vào quá trình ra quyết định quốc tế. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa đề xuất của châu Phi vẫn phụ thuộc vào tiến trình đàm phán liên chính phủ tại LHQ và khả năng đạt được đồng thuận giữa các quốc gia thành viên về quy mô, cơ cấu cũng như quyền hạn của HĐBA trong tương lai.