Ngày 24/11, Musa Al-Koni, Phó chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, cáo buộc Ukraine có hành động "tuyên chiến" với Libya sau khi quân đội nước này tập kích chiến hạm Nga tại quân cảng Benghazi.

Ông Al-Koni gọi các cuộc tấn công nhằm vào chiến hạm và tàu hàng Nga trong vùng biển Libya là hành động "khủng bố". Quan chức này yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chịu hoàn toàn trách nhiệm về chiến dịch.

"Chúng tôi coi việc ông Zelensky phê duyệt kế hoạch tấn công là một lời tuyên chiến nhắm vào nhà nước Libya. Chúng tôi cảnh báo giới chức Ukraine về việc biến Libya thành đấu trường để trả đũa", ông Al-Koni tuyên bố.

Cáo buộc được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky ngày 23/11 xác nhận quân đội Ukraine sử dụng xuồng tự sát đánh chìm hộ vệ hạm Merkury của Nga đang neo đậu tại quân cảng Benghazi. Chiến dịch cũng nhắm vào tàu hàng MV Angara hoạt động ngoài khơi Libya.

Phó chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya tuyên bố nước này sẽ triển khai các biện pháp pháp lý và ngoại giao ở cấp khu vực lẫn quốc tế để buộc những bên vi phạm chủ quyền phải chịu trách nhiệm.

Tripoli có thể đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương khác.

Ông Al-Koni đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp khẩn, thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt điều mà ông gọi là "hành động gây hấn" từ Kiev.

Trong khi đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya tại Tripoli bác bỏ thông tin cho rằng nước này có thỏa thuận cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Libya khẳng định không chấp nhận việc cảng biển và cơ sở hạ tầng dân sự bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Cơ quan này cũng kêu gọi các bên tham gia xung đột Ukraine không mở rộng hoạt động quân sự sang lãnh thổ Libya, tránh biến nước này thành địa điểm giải quyết mâu thuẫn.

Về phía Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi bác bỏ cáo buộc của Libya.

Ông khẳng định chiến dịch nhằm vào các tài sản quân sự của Nga là hoạt động tự vệ, phù hợp với Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Về phía Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi bác bỏ cáo buộc của Libya.

Ông khẳng định chiến dịch nhằm vào các tài sản quân sự của Nga là hoạt động tự vệ, phù hợp với Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Kiev nhấn mạnh các hoạt động quân sự chỉ nhằm vào Nga, không nhắm đến bất kỳ quốc gia nào khác.

Ukraine tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Libya, đồng thời không có ý định gây tổn hại cho nước này hoặc người dân Libya.