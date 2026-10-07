Libya bầu Chủ tịch Hạ viện mới sau cải cách quan trọng

Người phát ngôn Hạ viện Libya Abdullah Bliheg ngày 6/10 thông báo ông Al-Salheen Abdelnabi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, thay ông Aguila Saleh, người giữ cương vị này hơn 12 năm.

Cũng theo ông Bleihaq, tại phiên họp, Hạ viện đã bầu ông Tariq Al-Ashtar làm Phó Chủ tịch thứ nhất của Hạ viện với 63 phiếu ủng hộ, so với 47 phiếu của ông Al-Siddiq Hammouda Qquyết định này đã chốt lại vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất và hoàn thiện thành phần mới của Đoàn Chủ tịch Hạ viện.

Cải cách quan trọng đối với quy chế bầu lãnh đạo

Ông Bliheg cho biết việc bầu Chủ tịch Hạ viện diễn ra một ngày sau khi cơ quan lập pháp này thông qua một số sửa đổi quy chế hoạt động nội bộ tại phiên họp ở Benghazi, do Phó Chủ tịch thứ hai Mesbah Douma chủ trì, với sự tham dự của 102 nghị sỹ.

Theo các quy định sửa đổi, nhiệm kỳ của ban lãnh đạo Hạ viện là 12 tháng kể từ ngày được bầu và không tự động gia hạn. Quy chế mới cũng không cho phép ban lãnh đạo sắp mãn nhiệm cản trở việc bầu ban lãnh đạo mới hoặc trì hoãn phiên họp được triệu tập để tiến hành cuộc bầu cử này.

Việc Hạ viện quy định nhiệm kỳ lãnh đạo chỉ 12 tháng và không cho phép tự động gia hạn được đánh giá là một thay đổi đáng chú ý trong cơ chế hoạt động của cơ quan này. Quy định cấm ban lãnh đạo mãn nhiệm trì hoãn cuộc bầu cử ban lãnh đạo mới cũng nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao chức vụ diễn ra theo thời hạn được quy định.

Ông Aguila Saleh giữ chức Chủ tịch Hạ viện Libya từ tháng 8/2014, trở thành người giữ cương vị này lâu nhất trong lịch sử cơ quan lập pháp Libya.

Trong hơn 12 năm qua, Hạ viện đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến bầu cử và nhiều lần tìm cách thành lập các chính phủ mới, trong bối cảnh tranh cãi về cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử tiếp tục kéo dài.

Tình trang chia rẽ chính trị kéo dài suốt 15 năm

Việc thay đổi lãnh đạo Hạ viện diễn ra giữa lúc Libya vẫn bị chia rẽ sâu sắc về chính trị. Hạ viện đặt tại miền Đông, trong khi Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNU) được Liên Hợp Quốc công nhận đặt tại Tripoli và kiểm soát phần lớn miền Tây. Hai bên nhiều năm qua bất đồng về lộ trình chính trị, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở pháp lý và tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia.

Libya đã rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và xung đột kéo dài kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011. Những nỗ lực do Liên Hợp Quốc và các nước thúc đẩy nhằm thống nhất thể chế và tổ chức bầu cử toàn quốc nhiều lần gặp trở ngại do bất đồng giữa các lực lượng chính trị và vấn đề pháp lý liên quan đến bầu cử.

Việc Hạ viện bầu chủ tịch mới có thể trở thành một yếu tố đáng chú ý trong tiến trình chính trị tại Libya trong thời gian tới, đặc biệt khi các bên tiếp tục thảo luận về lộ trình hướng tới tổ chức bầu cử và thống nhất các thể chế nhà nước.