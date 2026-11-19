Tòa nhà bị hư hại do chiến sự tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, ông Aoun cho biết các nghiên cứu cần thiết phục vụ công tác tái thiết đã hoàn tất và Liban đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị chuyên đề về vấn đề này. Beirut kỳ vọng sẽ có thêm các vòng đàm phán, song hiện đang chờ thành lập chính phủ mới của Israel.

Tổng thống Aoun nhấn mạnh ngoại giao và đàm phán là hướng đi khả thi, đồng thời khẳng định đàm phán không đồng nghĩa với nhượng bộ. Về vấn đề giải giáp Hezbollah, ông bác bỏ khả năng Israel giám sát quá trình xác minh, đề xuất giao nhiệm vụ này cho một nhóm của Liên hợp quốc, các nước Arập hoặc châu Âu. Theo ông, mọi thỏa thuận cần tôn trọng chủ quyền của Liban và vai trò của quân đội nước này.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy một đường hầm của Hezbollah tại khu vực núi Dov ở miền Nam Liban trong vòng 24 giờ trước đó.

Ở một diễn biến khác, Mỹ cùng ngày thông báo áp đặt trừng phạt đối với hiệp hội Wa Ta'awanu tại Liban và một mạng lưới bị cáo buộc buôn lậu vàng, tiền mặt để chuyển tiền cho Hezbollah. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hiệp hội Wa Ta'awanu, vốn tự giới thiệu hoạt động hỗ trợ người dân miền Nam Liban, bị cáo buộc làm bình phong cho Hezbollah, phục vụ việc vận chuyển thành viên, cất giữ thiết bị chiến đấu và chuyển tiền quyên góp cho các hoạt động mà Washington gọi là "khủng bố".

Theo báo Ynet, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt trừng phạt đối với hiệp hội Wa Ta'awanu, tổ chức tự giới thiệu hoạt động viện trợ người dân miền Nam

Trong khi đó, theo Jerusalem Post ngày 18/11, Saudi Arabia đang chuẩn bị cho khả năng chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục kéo dài đến năm 2027. Hai quan chức phương Tây cho biết Riyadh dự báo chiến dịch có thể kéo dài thêm tới 6 tháng, với mục tiêu giúp các lực lượng đồng minh tại Yemen giành lợi thế trên thực địa trước khi tiến hành đàm phán với Houthi. Một nguồn tin thứ ba am hiểu kế hoạch của Saudi Arabia cũng xác nhận thông tin này.

Cuộc xung đột tái bùng phát đã trở thành một trong những mặt trận giao tranh ác liệt trong cuộc chiến rộng lớn hơn liên quan đến Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen. Chiến sự cũng gây trở ngại cho nỗ lực của Saudi Arabia nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phi dầu mỏ và tổ chức các sự kiện quốc tế.

Cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào một sân bay và một trung tâm tài chính tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Lực lượng này đồng thời thông báo ít nhất 3 người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào miền Trung Yemen. Các thông tin do Houthi công bố chưa được kiểm chứng độc lập.