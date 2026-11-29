Đoàn xe của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra ở Marjayoun ngày 28/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Pháp đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), nhằm cho phép UNIFIL tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ thiết yếu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hôm27/11, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết theo đề xuất của Pháp, UNIFIL có thể tiếp tục đảm nhiệm các công việc như rà phá bom mìn, hộ tống những đoàn xe viện trợ nhân đạo và giám sát các hành vi vi phạm tại miền Nam Liban trong thời gian lực lượng này rút dần khỏi địa bàn. Ông cho biết các quan chức Mỹ đã phát tín hiệu Washington có thể xem xét phương án trên.

Theo Thủ tướng Salam, đây chưa phải giải pháp lâu dài cho vấn đề hiện diện quốc tế tại Liban sau khi UNIFIL chấm dứt nhiệm vụ, nhưng có thể tạo thêm thời gian để các bên thảo luận và thống nhất một cơ chế an ninh mới, tránh để xảy ra khoảng trống tại khu vực biên giới phía Nam. Ông nhấn mạnh mọi lực lượng quốc tế được triển khai tại Liban đều phải hoạt động trên cơ sở ủy nhiệm của HĐBA LHQ.

Được thành lập năm 1978 sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Nam Liban, UNIFIL đã có gần 50 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này. Sau cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah năm 2006, nhiệm vụ của lực lượng được mở rộng, bao gồm giám sát việc thực thi Nghị quyết 1701 của HĐBA LHQ nhằm chấm dứt giao tranh và duy trì ổn định dọc đường biên giới giữa hai nước. Sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2024, UNIFIL tiếp tục tham gia cơ chế giám sát việc thực hiện thỏa thuận.

Hiện lực lượng này có khoảng 7.500 binh sĩ triển khai tại miền Nam Liban. Theo kế hoạch được HĐBA LHQ thông qua năm ngoái, nhiệm kỳ của UNIFIL sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026, sau khi Mỹ và Israel thúc đẩy việc chấm dứt hoạt động của lực lượng này. Hai nước cho rằng UNIFIL không hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn Hezbollah gia tăng tiềm lực quân sự tại miền Nam Liban. Trong khi đó, UNIFIL khẳng định lực lượng này chưa bao giờ được giao nhiệm vụ giải giáp Hezbollah, mà chủ yếu hỗ trợ quân đội Liban thực thi trách nhiệm bảo đảm an ninh tại khu vực.

Tư lệnh UNIFIL, Thiếu tướng Diodato Abagnara, cho biết nhiệm vụ của lực lượng là hỗ trợ quân đội Liban tiếp quản và kiểm soát hoàn toàn miền Nam nước này, chứ không phải trực tiếp đối đầu với Hezbollah. Ông nhấn mạnh việc duy trì một cơ chế hiện diện phù hợp sau khi UNIFIL rút đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh tạo ra khoảng trống an ninh.

Theo kế hoạch, UNIFIL sẽ bắt đầu rút dần khoảng 7.500 binh sĩ từ ngày 1/1/2027, với quá trình rút quân dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng và hoàn tất toàn bộ hoạt động trong vòng một năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh Israel vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban, còn tiến trình giải giáp Hezbollah gặp trở ngại, việc rút quân của UNIFIL đang làm gia tăng những lo ngại về tình hình an ninh tại khu vực.

Thực tế tại thị trấn ven biển Naqoura, nơi đặt trụ sở chính của UNIFIL, cho thấy những khó khăn hiện nay. Nhiều khu vực tại đây bị phá hủy nặng nề sau các cuộc giao tranh, đường sá vắng vẻ, chủ yếu còn các đoàn tuần tra quân sự và xe của lực lượng gìn giữ hòa bình. Khoảng 11.000 người dân vẫn sinh sống tại một số ngôi làng, phần lớn là cộng đồng Cơ đốc giáo, trong những khu vực Israel đang kiểm soát. Theo chỉ huy UNIFIL, những cộng đồng này phụ thuộc đáng kể vào lực lượng gìn giữ hòa bình trong việc hộ tống các đoàn xe, bảo đảm kết nối với những khu vực còn lại của Liban.

Một số người dân miền Nam Liban bày tỏ lo ngại về viễn cảnh không còn UNIFIL. Dù lực lượng này không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah hay những đợt không kích của Israel trong các cuộc xung đột gần đây, sự hiện diện của các đội tuần tra LHQ vẫn được xem là yếu tố góp phần tạo cảm giác an toàn cho người dân.

Trong khi đó, những bất đồng về cơ chế an ninh hậu UNIFIL vẫn chưa được giải quyết. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết chính phủ nước này cùng Pháp mong muốn gia hạn nhiệm kỳ của UNIFIL, hoặc thành lập một lực lượng quốc tế mới hoạt động theo khuôn khổ Nghị quyết 1701, có thể kèm theo một số điều chỉnh. Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết các bên cũng đang thảo luận khả năng kéo dài thời gian rút quân của UNIFIL và duy trì một số nhiệm vụ nhằm tránh khoảng trống an ninh.

Về phía Mỹ, Washington bày tỏ sẵn sàng xem xét duy trì một hình thức hiện diện quốc tế tại Liban, nhưng không nhất thiết theo mô hình hiện nay, có thể là lực lượng dân sự hoặc các nhà thầu quốc phòng tư nhân. Israel lại muốn quân đội nước này phối hợp trực tiếp với quân đội Liban để xử lý số vũ khí còn lại của Hezbollah. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho rằng Hezbollah đã lợi dụng sự hiện diện của UNIFIL, đồng thời khẳng định Israel chỉ đặt niềm tin vào lực lượng quân đội của mình. Ngược lại, Liban phản đối phương án sử dụng các nhà thầu tư nhân và không chấp nhận cơ chế phối hợp quân sự trực tiếp với Israel.

Một trong những vấn đề then chốt cản trở việc xây dựng cơ chế an ninh mới là tiến trình giải giáp Hezbollah. Tháng 1/2026, quân đội Liban thông báo đã hoàn tất việc thu hồi các kho vũ khí của Hezbollah tại khu vực phía Nam sông Litani. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn từ chối từ bỏ vũ khí tại những khu vực khác trên lãnh thổ Liban và cảnh báo sẽ chống lại mọi nỗ lực giải giáp bằng vũ lực. Quân đội Liban hiện chủ yếu tập trung ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí, đồng thời thận trọng tránh những hành động có thể dẫn đến xung đột nội bộ.

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm cơ chế thay thế UNIFIL không chỉ liên quan đến tương lai hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, mà còn gắn chặt với tiến trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn, việc Israel rút quân và giải giáp Hezbollah. Khi các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel chưa đạt tiến triển đáng kể, nguy cơ mất ổn định tại miền Nam Liban tiếp tục là thách thức lớn đối với chính phủ Beirut cũng như cộng đồng quốc tế.