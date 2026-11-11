Li Auto sắp bán tại Việt Nam: Hấp dẫn nhưng có gì để ở lại lâu dài?

Bốn mẫu SUV, công nghệ điện mở rộng phạm vi và kế hoạch mở showroom ở hai thành phố lớn mang đến cho Li Auto một khởi đầu đáng chú ý. Nhưng sau những thương hiệu Trung Quốc từng đến rồi lặng lẽ thu hẹp hoạt động, câu hỏi dành cho tân binh này là khả năng phục vụ khách hàng nhiều năm sau ngày giao xe.

SẢN PHẨM KHÁC BIỆT

Ngày 10/11/2026, Li Auto công bố ký thỏa thuận hợp tác tại năm thị trường châu Á, Thái Bình Dương, trong đó Neera Motors là đối tác tại Việt Nam. Động thái này đặt Việt Nam vào chiến lược mở rộng khu vực của hãng, đồng thời xác nhận quan hệ phân phối chính thức thay cho những thông tin chuẩn bị gia nhập trước đó. Tuy nhiên, thông cáo chưa đưa ra giá bán và lịch giao xe cụ thể tại Việt Nam.

Theo kế hoạch được đại diện Neera Motors chia sẻ với báo chí trong nước, danh mục ban đầu gồm L6, L8, L9 sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV và i6 thuần điện, dự kiến giới thiệu trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Giá bán, phiên bản và cấu hình cuối cùng dành cho khách Việt vẫn cần chờ công bố.

Lựa chọn này cho thấy Li Auto muốn tìm chỗ đứng bằng nhóm SUV gia đình nhiều tiện nghi. Ba mẫu xe điện mở rộng phạm vi EREV tạo ra hướng tiếp cận đáng chú ý với người muốn chuyển sang trải nghiệm vận hành bằng điện nhưng còn băn khoăn về việc bổ sung năng lượng trên hành trình dài.

Đây có thể là lợi thế so với việc chỉ đưa về xe thuần điện. Tuy nhiên, lợi thế công nghệ chỉ trở thành sức cạnh tranh khi khách hàng hiểu được giá trị sử dụng và chấp nhận chi phí sở hữu. Tầm hoạt động công bố, số màn hình hay danh sách tiện nghi chưa trả lời đầy đủ câu hỏi xe phù hợp đến đâu với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Bốn mẫu xe cũng không đồng nghĩa với bốn nguồn doanh số độc lập. Cùng tập trung vào SUV gia đình, Li Auto L6, L8 và L9 cần có khoảng cách rõ về giá, không gian và trải nghiệm để tránh cạnh tranh lẫn nhau. Trong khi đó, Li Auto i6 phải giải quyết thêm yêu cầu về trạm sạc, kết nối và hỗ trợ sử dụng tại thị trường mới.

Trong danh mục này, Li Auto L6 có thể đóng vai trò tiếp cận khách hàng rộng hơn, còn Li Auto L9 tạo hình ảnh một mẫu xe flagship đóng vai trò dẫn dắt thương hiệu. Nhưng khi chưa có bảng giá chính thức, chưa thể kết luận mẫu nào đủ sức trở thành sản phẩm chủ lực.

Nếu lựa chọn cấu hình cao và định vị tương ứng khi vào Việt Nam, hãng sẽ tiếp cận nhóm khách có ngân sách lớn. Nhưng trong nhóm đó, không phải ai cũng sẵn sàng mua một thương hiệu mới lại đến từ Trung Quốc. Li Auto còn phải tìm được những người vừa có khả năng tài chính, vừa ưu tiên công nghệ và tiện nghi gia đình, đồng thời chấp nhận những bất định ban đầu về dịch vụ và giá trị bán lại.

Tệp khách thực tế vì thế có thể hẹp hơn nhiều so với tổng số người đủ tiền mua xe. Mạng lưới ban đầu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giới hạn phạm vi tiếp cận, nhất là với khách hàng coi sự thuận tiện khi bảo dưỡng là điều kiện bắt buộc.

Thách thức lớn hơn là khách hàng cao cấp không chỉ mua kích thước và trang bị. Họ còn trả tiền cho sự quen thuộc của thương hiệu, chất lượng phục vụ và khả năng dự đoán giá trị chiếc xe sau vài năm. Vì vậy, một chiếc Li Auto có thể hấp dẫn khi đặt cạnh đối thủ trên bảng thông số nhưng vẫn cần thêm lý do để thuyết phục người mua xuống tiền.

PHÉP THỬ NĂNG LỰC CỦA LI AUTO

Kế hoạch ban đầu của Li Auto là hai showroom tại Hà Nội và TP.HCM. Neera Motors dự kiến phát triển trung tâm dịch vụ, đồng thời hợp tác với các đơn vị khác để mở rộng điểm tiếp nhận bảo dưỡng, sửa chữa và đào tạo kỹ thuật viên theo tiêu chuẩn hãng. Đây mới chỉ là kế hoạch triển khai, chưa phải là toàn bộ hệ thống đã vận hành đầy đủ như các hãng xe Trung Quốc đã có từ 2-3 năm hoạt động tại Việt Nam.

Showroom dự kiến tại Hà Nội của Li Auto

Khởi đầu tập trung tại hai đô thị lớn có tính hợp lý. Nhà phân phối có thể tập hợp khách hàng tiềm năng, xe lái thử và nhân sự kỹ thuật, đồng thời hạn chế chi phí mở rộng khi sức mua chưa được kiểm chứng.

Nhưng mạng lưới nhỏ cũng thu hẹp phạm vi thuyết phục khách hàng. Với người ở xa, quyết định mua xe còn gắn với quãng đường tới xưởng. Ngay cả khách sống gần showroom cũng cần biết chiếc xe sẽ được hỗ trợ thế nào khi gặp sự cố trong một chuyến đi liên tỉnh.

Bởi vậy, số lượng điểm trưng bày chỉ phản ánh một phần năng lực triển khai. Những yếu tố thiết thực hơn là kho phụ tùng trong nước, khả năng sửa chữa hệ thống điện cao áp, thời gian xử lý lỗi và phương án hỗ trợ khi xe phải nằm xưởng.

Ông Hoàng Chí Trung, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm với nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam

Neera có lợi thế là quan hệ hợp tác chính thức với Li Auto và kinh nghiệm ngành của đội ngũ lãnh đạo. Tổng giám đốc Hoàng Chí Trung từng làm việc tại nhiều thương hiệu ô tô. Tuy nhiên, Neera Motors là doanh nghiệp mới, nên chưa có lịch sử vận hành dài để thị trường đánh giá năng lực phục vụ khách hàng qua nhiều năm.

Điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp thiếu uy tín. Vấn đề là kinh nghiệm cá nhân, sự lựa chọn của hãng và năng lực vận hành toàn hệ thống là những yếu tố khác nhau. Người mua cần nhìn thấy các yếu tố này được kết nối bằng kết quả thực tế.

Ở giai đoạn đầu, Neera Motors sẽ phải đồng thời đầu tư nhận diện thương hiệu, chuẩn bị sản phẩm, phụ tùng bảo hành, đào tạo và dịch vụ trong lúc doanh thu chưa ổn định. Khả năng duy trì chất lượng khi lượng bán còn nhỏ có thể quyết định sức bền của dự án.

Thông tin nghiên cứu lắp ráp trong nước mang ý nghĩa định hướng dài hạn, nhưng hiện cả Neera Motors và Li Auto chưa công bố vốn đầu tư, địa điểm hay tiến độ cụ thể. Vì vậy, chưa thể coi đây là bảo chứng cho sự hiện diện lâu dài.

BÀI TOÁN Ở LẠI SAU NGÀY RA MẮT

Lịch sử xe Trung Quốc tại Việt Nam cho thấy một thương hiệu gây chú ý lúc xuất hiện chưa chắc duy trì được hoạt động lâu dài tại một thị trường khó tính như Việt Nam.

Hồng Kỳ (Hongqi) là trường hợp gần với Li Auto ở khía cạnh định vị xe cao cấp. Tháng 1/2022, thương hiệu này ra mắt Hồng Kỳ H9 và E-HS9, với giá khởi điểm khoảng 1,5 tỷ và 2,8 tỷ đồng. Thiết kế nổi bật cùng hình ảnh xe sang Trung Quốc tạo ra sự quan tâm ban đầu.

Thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi) đã từng đến Việt Nam nhưng âm thầm biến mất

Tuy nhiên, hai showroom Hồng Kỳ tại Hà Nội và TP.HCM đã âm thầm đóng cửa từ khoảng đầu năm 2025, hoạt động nhập xe mới dừng lại. Trường hợp này cho thấy danh tiếng tại thị trường nội địa và sức hút sản phẩm chưa đủ bảo đảm hiệu quả kinh doanh tại Việt Nam.

Không thể từ đó kết luận Li Auto sẽ đi cùng con đường. Danh mục sản phẩm, công nghệ và bối cảnh thị trường đã khác. Dù vậy, bài học vẫn có giá trị: khách mua xe cao cấp cần tin vào cả chiếc xe lẫn tổ chức đứng sau nó.

Bức tranh chung cũng cho thấy sức mua đang phân hóa mạnh. Theo số liệu do ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà Sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chia sẻ thì 11 thương hiệu Trung Quốc được thống kê đạt 14.843 xe trong chín tháng đầu năm 2026. Số xe này được ghi nhận từ 11 trong tổng số 16 thương hiệu Trung Quốc hiện diện trên thị trường. Xét theo từng hãng, BYD dẫn đầu với 4.029 xe, tiếp đến là MG với 3.120 xe, Geely đạt 2.766 xe, Omoda có 2.129 xe và Jaecoo ghi nhận 1.232 xe.

BYD, Omoda & Jaecoo, MG, Geely,... đang chiếm lĩnh thị trường ô tô Trung Quốc tại Việt Nam

Tổng cộng, 5 thương hiệu này đạt 13.276 xe, chiếm khoảng 89,4% lượng ô tô Trung Quốc đăng ký lần đầu. Như vậy, sức tiêu thụ chủ yếu tập trung vào một số hãng có nhận diện thương hiệu tốt hơn, trong khi các thương hiệu còn lại ghi nhận lượng xe hạn chế.

Như vậy, thị trường có thêm nhiều tên tuổi nhưng cơ hội không được chia đều. Li Auto vừa hưởng lợi từ việc khách Việt quen hơn với xe Trung Quốc, vừa phải cạnh tranh để giành sự chú ý và niềm tin giữa nhiều lựa chọn mới của người tiêu dùng Việt.

Một sức ép khác là chính sách giá. Những đợt giảm sâu có thể giải phóng tồn kho nhưng cũng khiến khách hàng chờ đợi, đồng thời tạo lo ngại cho người mua sớm. Với thương hiệu mới, nhóm khách đầu tiên đặc biệt quan trọng: trải nghiệm của họ có thể tạo ra sự giới thiệu tự nhiên hoặc làm tăng tâm lý dè dặt.

Triển vọng thực tế của Li Auto vì thế có thể bắt đầu từ một nhóm khách hàng nhỏ tại đô thị lớn, ưu tiên công nghệ và tiện nghi gia đình. Quy mô khiêm tốn ban đầu chưa phản ánh được khả năng phát triển nếu doanh nghiệp có thể duy trì dịch vụ và mở rộng theo lượng xe thực bán.

Để phát triển lâu dài, Li Auto và Neera Motors cần một mức giá hợp lý ngay từ đầu, sản phẩm hoàn thiện cho Việt Nam và hậu mãi có thể kiểm chứng. Hai showroom có thể đủ để bắt đầu bán xe; sức bền của thương hiệu sẽ được đo bằng khả năng chăm sóc những chiếc xe ấy sau nhiều năm.

Sau bài học Hồng Kỳ, điều khách hàng cần thấy ở Li Auto là bằng chứng rằng sự hiện diện của hãng cần được đảm bảo kéo dài, dịch vụ cần phải tương xứng giá bán hơn là sức nóng hay sự quan tâm của ngày ra mắt thương hiệu Li Auto tại Việt Nam.