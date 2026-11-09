Li Auto dự kiến ra mắt 4 mẫu xe điện và REEV tại Việt Nam trước Tết

Các mẫu xe được nhà phân phối chính hãng hé lộ gồm L6, L8, L9 và i6, thời điểm ra mắt dự kiến trong tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027, tức trước Tết nguyên đán. Đáng chú ý là trong số đó có đến 3 mẫu xe sử dụng hệ truyền động REEV, mẫu còn lại là thuần điện.

Theo đại diện Li Auto Việt Nam, cấu hình của toàn bộ các mẫu xe này sẽ giữ nguyên như tại thị trường Trung Quốc.

Li L6

Đây là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm sắp ra mắt Việt Nam. Li L6 sở hữu chiều dài tổng thể 4.935 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.735 mm và trục cơ sở 2.920 mm.

Ngoại hình Li l6 - Ảnh: Li Auto

Theo tiết lộ từ nhà phân phối, phiên bản mở bán tại Việt Nam là L6 Ultra trang bị hệ truyền động REEV. Xe sử dụng 2 motor điện công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 529 Nm. Trong đó motor trước có công 177 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm, motor sau công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 309 Nm. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, Li L6 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,4 giây.

Gói pin LFP trang bị trên Li L7 có dung lượng 51 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa 245 km theo tiêu chuẩn WLTC. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 20% lên 80% mất khoảng 12 phút.

Thiết kế khoang lái Li L6 - Ảnh: Li Auto

Khi kết hợp với động cơ xăng tăng áp 1.5L cùng bình xăng dung tích 50 lít phục vụ phát điện để sạc pin, tổng quãng đường có thể di chuyển của Li L6 có thể đạt 1.040 km với bình xăng và pin đầy theo chuẩn WLTC. Do là xe truyền động điện nên sẽ có chức năng V2L với công suất đầu ra 3,5 kW phục vụ các thiết bị điện dân dụng.

Các trang bị đáng chú ý trên Li L6 có màn hình toàn cảnh 29 inch chất lượng 6K phía trước, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh 19 loa hoặc 21 loa, ghế trước có massage 18 điểm, tủ lạnh mini, hàng ghế sau trang bị màn hình 21 inch 4K nhưng là tùy chọn.

Li L8

Ở phân khúc "đàn anh", Li L8 sở hữu chiều dài tổng thể 5.135 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.800 mm và trục cơ sở 3.045 mm. Mẫu xe dự kiến phân phối 2 phiên bản L8 Ultra và L8 Livis.

Ngoại thất Li L8 - Ảnh: Li Auto

Li L8 cũng sử dụng hệ truyền động REEV với hai motor điện tổng công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm. Trong đó motor trước công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, motor sau công suất 374 mã lực và mô-men xoắn 445 Nm. Mẫu xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,8 giây.

Gói pin trên xe là loại NCM dung lượng 72,7 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa 353 km. Pin hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C, thời gian nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 10 phút.

Máy phát điện là động cơ 1.5L tăng áp do Li Auto tự phát triển, bình xăng 60 lít. Kết hợp cả pin và xăng, tổng quãng đường di chuyển của Li L8 đạt khoảng 1.385 km theo chuẩn WLTC.

Nội thất Li L8 - Ảnh: Li Auto

Nội thất trang bị khá tương đồng với "đàn em" L6 với màn hình trước toàn cảnh 29 inch 6K, màn hình giải trí hàng ghế sau 21 inch 4K, màn hình HUD, dàn âm thanh 27 loa, ghế massage và tủ lạnh dung tích 10 lít.

Phiên bản cao L8 Livis sử dụng kiến trúc điện áp 800V. Công nghệ an toàn trang bị hai chip tổng công suất 2.560 TOPS cùng LiDAR phía trước, hai LiDAR bán dẫn hai bên và một LiDAR phía sau. Bản L8 Ultra dùng một chip 1.280 TOPS và chỉ có LiDAR phía trước. Cả hai bản đều có 9 radar cự ly gần, 7 camera 8 megapixel và 4 camera 360 độ.

Li L9

Mẫu xe REEV cuối cùng là Li L9, đồng thời cũng là mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu ô tô Trung Quốc. Xe có chiều dài tổng thể 5.255 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.125 mm, khoang cabin cấu hình 6 chỗ ngồi bố trí dạng 2-2-2. Li L9 dự kiến phân phối 2 phiên bản Ultra và Livis.

Ngoại thất Li L9 - Ảnh: Li Auto

Hệ truyền động trên L9 tương tự L8 với pin 72,7 kWh, sạc 5C từ 10% lên 80% trong 10 phút, 2 motor điện tổng công suất 571 mã lực, cùng khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,9 giây. Quãng đường di chuyển nhờ pin đạt 350 km, tổng quãng đường với bình xăng và pin đầy đạt 1.370 km theo chuẩn WLTC. Bình xăng dung tích 60 lít.

Khác biệt của L9 so với L8 nằm ở trang bị tiện nghi. Cụ thể, mẫu SUV cỡ lớn trang bị màn hình trước toàn cảnh 29 inch 6K, màn hình hàng ghế sau 21 inch 4K và màn hình HUD. Hệ thống giải trí dùng chip Snapdragon 8797 Max kết hợp dàn âm thanh 33 loa. Các tiện ích đáng chú ý khác có tủ lạnh 10 lít, 2 cửa sổ trời toàn cảnh.

Nội thất Li L9 - Ảnh: Li Auto

Phiên bản cao cấp L9 Livis cũng sử dụng kiến trúc điện áp 800V, phiên bản L9 Ultra dùng hệ thống treo khí nén Magic Carpet thế hệ ba. Bộ vành hợp kim có 2 tuỳ chọn 21 inch hoặc 22 inch. Hệ thống hỗ trợ lái cũng trang bị 2 chip 2.560 TOPS ở bản L9 Livis, LiDAR phía trước, 2 bên và phía sau, 10 radar cự ly gần.

Li i6

Mẫu xe cuối cùng là Li i6 có sự khác biệt là sử dụng hệ truyền động thuần điện, dẫn động 2WD và 4WD. Li i6 có chiều dài tổng thể 4.950 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.655 mm và trục cơ sở 3.000 mm, khoang cabin cấu hình 5 chỗ ngồi.

Ngoại thất Li i6 - Ảnh: Li Auto

Về vận hành, phiên bản dẫn động 2WD sử dụng một motor điện công suất 335 mã lực; phiên bản 4WD có motor trước 201 mã lực và motor sau 335 lực, tổng công suất đạt 536 mã lực.

Gói pin trên Li i6 có dung lượng 96 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 5C, quãng đường di chuyển đạt 780 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 632 km theo chuẩn WLTP.

Nội thất Li i6 - Ảnh: Li Auto

Các tiện nghi đáng chú ý trên Li i6 có đèn pha LED ma trận, cốp trước chỉnh điện, ghế trước dạng "không trọng lực" ngả được 150 độ, màn hình trước toàn cảnh 29 inch 6K và màn hình giải trí hàng ghế sau 21 inch 4K.