Li Auto công bố gia nhập Việt Nam và giới thiệu 4 mẫu SUV điện hóa

Li Auto ký kết hợp tại chiến lược tại thị trường Việt Nam

Hãng xe Trung Quốc Li Auto chính thức công bố chiến lược tại thị trường Đông Nam Á và Đông Á, thông qua lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Việt Nam và các thị trường Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Philippines ngày 10/11 tại Trung Quốc. Tại thị trường Việt Nam, Li Auto sẽ giới thiệu 4 mẫu SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động và xe thuần điện trong năm nay.

Li Auto gia nhập thị trường Việt Nam thông qua Công ty TNHH Ô tô Neera (Neera Motors) hiện là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam của các thương hiệu Li Auto và Forthing (Dongfeng) có trụ sở chính của Neera đặt tại 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, đảm nhận vai trò đối tác phân phối toàn diện, chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng kinh doanh, phát triển mạng lưới bán hàng và triển khai hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn chính hãng.

Trước mắt, Neera Motors sẽ trực tiếp đầu tư và vận hành hệ thống showroom cùng trung tâm dịch vụ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục mở rộng sang các tỉnh, thành phố lớn.

Đáng chú ý, đại diện đơn vị phân phối khẳng định sự hiện diện của Li Auto tại Việt Nam là cam kết đầu tư mang tính chiến lược dài hạn. Việt Nam được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và xu hướng chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới (NEV) diễn ra mạnh mẽ.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng kinh doanh và mạng lưới dịch vụ ủy quyền, Neera Motors đang nghiên cứu các phương án đầu tư sản xuất, hướng tới kế hoạch lắp ráp xe trong nước khi các điều kiện về quy mô thị trường và hạ tầng phụ trợ đạt mức phù hợp.

Ông Nestor Wu, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Quốc tế của Li Auto phát biểu

Ông Nestor Wu, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Quốc tế của Li Auto chia sẻ: Các lễ ký kết tại Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Philippines và Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Li Auto chính thức gia nhập các thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Bằng việc hợp tác với những đối tác tại từng thị trường, đồng thời điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ phù hợp với quy định cũng như nhu cầu của người dùng địa phương, chúng tôi sẽ mang những mẫu xe năng lượng mới thông minh dành cho gia đình đến với nhiều khách hàng hơn trên khắp khu vực và tiếp tục thúc đẩy chiến lược mở rộng toàn cầu”.

Về danh mục sản phẩm đầu tư, hãng dự kiến đưa về Việt Nam 4 mẫu SUV cao cấp thế hệ mới nhất, gồm ba mẫu sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) là Li L6, Li L8, Li L9 và mẫu SUV thuần điện Li 6, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp.

Li L6 thuộc phân khúc E-SUV 5 chỗ hạng sang, có quãng đường thuần điện 295 km và tổng quãng đường kết hợp với động cơ xăng lên tới khoảng 1.250 km

Trong đó, Li L6 là SUV 5 chỗ, sử dụng hệ dẫn động AWD hai mô-tơ điện kết hợp động cơ xăng 1.5T làm máy phát. Li L6 có quãng đường thuần điện khoảng 295 km và tổng quãng đường kết hợp khoảng 1.250 km.

Li L8 thuộc phân khúc SUV full-size 5 chỗ hạng sang sẽ có mặt tại Việt Nam với hai phiên bản Ultra và Livis. Quãng đường thuần điện của L8 đạt 424 km và tổng quãng đường kết hợp với động cơ xăng đến 1.662 km

Trong khi đó, Li L8 thuộc phân khúc SUV cao cấp, dự kiến phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Ultra và Livis, trang bị pin sạc siêu nhanh 5C, công nghệ đánh lái bánh sau và hệ thống treo do Li Auto phát triển. Xe có quãng đường thuần điện khoảng 424 km và tổng quãng đường kết hợp khoảng 1.662 km.

Li L9 thuộc phân khúc SUV full-size 6 chỗ hạng sang và là mẫu xe lớn nhất của L-series. Quãng đường thuần điện của L9 vào khoảng 420 km và tổng quãng đường kết hợp với động cơ xăng vào lên đến 1.640 km

Cùng với đó, Li L9 là mẫu SUV 6 chỗ lớn nhất dòng L-series, có hai phiên bản Ultra và Livis, trang bị pin sạc nhanh 5C cùng hệ thống treo cao cấp. Quãng đường kết hợp khoảng 1.640 km.

Mẫu SUV 5 chỗ thuần điện Li 6 đã được giới thiệu tại thị trường châu Âu tại sự kiện Paris Motorshow tháng 10 vừa qua. Đây cũng sẽ là phiên bản mà Li Auto và Neera sẽ ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới

Bên cạnh đó, Li 6 là SUV 5 chỗ thuần điện, được thiết kế tối ưu không gian và tích hợp công nghệ thông minh. Mẫu xe này cũng được Li Auto giới thiệu tại Paris Motorshow tháng 10/2026.

Việc kết hợp REEV và BEV trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam giúp Li Auto tiếp cận đa dạng nhu cầu khách hàng, đồng thời bổ sung lựa chọn trong phân khúc SUV cao cấp, nơi công nghệ, tiện nghi và trải nghiệm vận hành được đặt làm trọng tâm.