Li Auto chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, chuẩn bị ra mắt 4 mẫu SUV điện và REEV cao cấp

Li Auto dự kiến giới thiệu bốn mẫu SUV gồm Li L6, L8, L9 sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) và một mẫu SUV thuần điện, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cao cấp.

Ngày 10/11/2026, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Li Auto công bố chiến lược mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á và Đông Á thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore và Philippines.

Li Auto lựa chọn Neera Motors làm đối tác phân phối

Tại Việt Nam, Li Auto lựa chọn Neera Motors làm đối tác phân phối, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu ô tô Trung Quốc trong quá trình mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Li Auto sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2026, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống showroom, trung tâm dịch vụ và mạng lưới hậu mãi nhằm phục vụ khách hàng trong nước.

Li Auto bắt tay Neera Motors, hướng tới đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Li Auto được thành lập năm 2015 tại Bắc Kinh, ban đầu mang tên Chehejia, có nghĩa là “Xe và Gia đình”. Khác với nhiều thương hiệu ô tô truyền thống, Li Auto định vị mình là một doanh nghiệp công nghệ, tập trung phát triển những mẫu xe năng lượng mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, tiện nghi cao cấp và các giải pháp phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình.

Li Auto định vị mình là một doanh nghiệp công nghệ, tập trung phát triển những mẫu xe năng lượng mới

Thương hiệu này niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ từ tháng 7/2020 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông từ tháng 8/2021. Theo số liệu do hãng công bố, Li Auto đạt mốc một triệu xe bàn giao sau 58 tháng kể từ khi giao chiếc xe đầu tiên. Tính đến hết quý III/2026, tổng lượng xe bàn giao lũy kế đã vượt 1,8 triệu chiếc.

Tại Trung Quốc, hãng hiện vận hành 883 showroom bán lẻ, 622 trung tâm dịch vụ tại hơn 200 thành phố cùng mạng lưới 4.212 trạm sạc nhanh.

Trong chiến lược mở rộng toàn cầu, Li Auto xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm. Sau khi hiện diện tại Lào và Ma Cao, hãng dự kiến ra mắt tại Thái Lan vào ngày 1/12, Hồng Kông ngày 9/12 và tiếp tục mở rộng sang Việt Nam cùng một số thị trường khác vào cuối năm 2026.

Li Auto xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm

Đối với thị trường Việt Nam, Neera Motors sẽ đảm nhiệm hoạt động phân phối, phát triển hệ thống bán hàng, marketing và dịch vụ hậu mãi.

Theo kế hoạch, hệ thống showroom và trung tâm dịch vụ do Neera trực tiếp đầu tư, vận hành sẽ được triển khai trước tiên tại Hà Nội và TP.HCM, sau đó mở rộng tới những tỉnh, thành phố lớn.

Bên cạnh đó, Neera cũng dự kiến hợp tác với các đối tác dịch vụ để mở rộng điểm tiếp nhận bảo dưỡng, sửa chữa. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn của Li Auto.

Đáng chú ý, nhà phân phối cho biết đang nghiên cứu khả năng lắp ráp xe trong nước khi quy mô thị trường và những điều kiện kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, đây mới là định hướng dài hạn, chưa phải kế hoạch đầu tư nhà máy đã được xác nhận.

4 mẫu SUV dự kiến ra mắt Việt Nam, tập trung vào xe REEV

Trong khuôn khổ sự kiện ký kết, Li Auto và Neera Motors hé lộ danh mục 4 mẫu xe dự kiến giới thiệu tại Việt Nam, gồm ba mẫu SUV sử dụng công nghệ REEV và một mẫu SUV thuần điện. Đây đều là những sản phẩm hướng tới phân khúc SUV cao cấp, tập trung vào không gian rộng rãi, tiện nghi dành cho gia đình và khả năng di chuyển đường dài.

Li L6 – SUV 5 chỗ sử dụng công nghệ REEV

Mẫu SUV dài 4.935 mm, trục cơ sở 2.920 mm, sử dụng động cơ xăng 1.5L làm máy phát điện kết hợp hai mô-tơ dẫn động AWD. Phạm vi di chuyển kết hợp ước tính khoảng 1.250 km theo chuẩn NEDC quy đổi.

Mẫu xe Li L6

Li L8 – SUV cao cấp với công nghệ lái tiên tiến

Xe dài 5.135 mm, trục cơ sở 3.045 mm, dự kiến có hai phiên bản Ultra và Livis. Những trang bị nổi bật gồm hệ thống đánh lái điện tử steer-by-wire, đánh lái bánh sau và hệ thống treo chủ động trên bản Livis. Phạm vi di chuyển kết hợp ước tính 1.662 km.

Mẫu SUV cao cấp Li L8

Li L9 – SUV đầu bảng 6 chỗ

Là mẫu SUV lớn nhất trong dòng L-series, Li L9 dài 5.255 mm, trục cơ sở 3.125 mm. Xe có hai phiên bản Ultra và Livis, hỗ trợ sạc nhanh 5C và phạm vi di chuyển kết hợp ước tính 1.640 km.

Mẫu SUV lớn nhất trong dòng L-series - Li L9

Ngoài ba mẫu xe REEV, Li Auto còn lên kế hoạch giới thiệu mẫu SUV thuần điện 5 chỗ có tên gọi Li 6. Đây là sản phẩm đã được hãng giới thiệu tại Paris Motor Show vào tháng 10/2026.

Mẫu xe thuần điện Li 6

Theo Li Auto, các mẫu xe đưa về Việt Nam sẽ là những phiên bản mới nhất, giữ nguyên cấu hình quốc tế.

Đáng chú ý, ba mẫu Li L6, L8 và L9 được giới thiệu với hàng loạt công nghệ như màn hình toàn cảnh 29 inch độ phân giải 6K, chip hỗ trợ lái Mach M100 do Li Auto tự phát triển, hệ thống LiDAR hiệu năng cao và ghế không trọng lực.

Những trang bị này cho thấy định hướng cạnh tranh của Li Auto không đơn thuần dựa vào khả năng vận hành mà còn tập trung vào trải nghiệm tiện nghi, công nghệ và không gian sử dụng.

Công nghệ REEV được xem là lợi thế khi tiếp cận khách hàng Việt Nam

Một trong những yếu tố đáng chú ý trong chiến lược của Li Auto là lựa chọn công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động REEV làm trọng tâm khi gia nhập Việt Nam.

Khác với xe hybrid thông thường, trên các mẫu L-series của Li Auto, bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện. Động cơ xăng tăng áp 1.5L chỉ đóng vai trò máy phát, bổ sung điện năng cho bộ pin khi cần thiết.

Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng năng lượng điện cho những hành trình hằng ngày, đồng thời tận dụng động cơ xăng để duy trì khả năng di chuyển khi đi xa hoặc chưa thuận tiện tiếp cận trạm sạc.

Li Auto lựa chọn công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) làm trọng tâm khi gia nhập Việt Nam

Theo Li Auto, các mẫu xe L-series có thể đạt phạm vi di chuyển kết hợp từ khoảng 1.250 km đến hơn 1.600 km, tùy sản phẩm, theo số liệu ước tính quy đổi sang chuẩn NEDC.

Đây là lợi thế đáng chú ý tại Việt Nam, nơi hạ tầng sạc công cộng dành cho nhiều thương hiệu ô tô điện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Bên cạnh REEV, Li Auto còn đầu tư phát triển công nghệ thuần điện với nền tảng điện áp cao, khả năng sạc nhanh 5C và hệ thống điều khiển thông minh do hãng tự phát triển.

Theo công bố của nhà sản xuất, công nghệ sạc nhanh có thể bổ sung quãng đường di chuyển lên tới 500 km trong khoảng 10 phút ở điều kiện thử nghiệm phù hợp.

Li Auto sẽ đối mặt với những thách thức nào tại Việt Nam?

Việc Li Auto chính thức gia nhập Việt Nam tiếp tục cho thấy sức hút của thị trường đối với các thương hiệu ô tô Trung Quốc, đặc biệt ở nhóm sản phẩm điện hóa và SUV cao cấp.

Tuy nhiên, dù đã đạt doanh số lớn tại thị trường nội địa, Li Auto vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Trước hết là bài toán thương hiệu. Ở phân khúc SUV cao cấp, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến công nghệ, trang bị hay sức mạnh động cơ mà còn cân nhắc giá trị thương hiệu, độ bền, khả năng giữ giá và chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Trong khi đó, các thương hiệu ô tô Trung Quốc vẫn đang trong quá trình xây dựng niềm tin với khách hàng Việt Nam, đặc biệt ở nhóm xe có giá trị lớn.

Li Auto vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp cận khách hàng Việt Nam

Thứ hai là giá bán. Dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, khả năng cạnh tranh của các mẫu Li Auto sẽ phụ thuộc đáng kể vào mức giá được công bố khi mở bán chính thức.

Nếu được định giá cạnh tranh, các mẫu SUV REEV có thể tạo sức hút với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm ô tô điện nhưng chưa sẵn sàng phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Ngược lại, nếu giá bán tiến sát những thương hiệu xe sang đã có chỗ đứng lâu năm, Li Auto sẽ phải thuyết phục khách hàng bằng trải nghiệm thực tế và chất lượng dịch vụ.

Thứ ba là hệ thống phân phối và hậu mãi. Với những mẫu xe tích hợp nhiều công nghệ điện tử, hệ thống hỗ trợ lái và hệ truyền động phức tạp, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa cùng khả năng cung ứng phụ tùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sở hữu.

Vì vậy, kế hoạch đầu tư showroom, trung tâm dịch vụ và đào tạo kỹ thuật viên của Neera Motors sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Li Auto phản ánh một xu hướng đáng chú ý của các hãng xe Trung Quốc khi vào Việt Nam

Sự xuất hiện của Li Auto cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: các hãng xe Trung Quốc đang từng bước mở rộng cạnh tranh từ phân khúc phổ thông sang nhóm SUV cao cấp, đồng thời sử dụng những công nghệ điện hóa như HEV, PHEV và REEV để tạo khác biệt.

Với 4 mẫu SUV dự kiến ra mắt, Li Auto cho thấy tham vọng tiếp cận thị trường Việt Nam bằng một danh mục sản phẩm tương đối đa dạng ngay từ giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, từ việc công bố kế hoạch gia nhập thị trường đến khả năng chinh phục khách hàng vẫn là một chặng đường dài. Giá bán, thời điểm giao xe, chất lượng dịch vụ và những cam kết hậu mãi sẽ là các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của thương hiệu này.