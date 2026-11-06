LHQ: Trẻ em là nạn nhân của cuộc khủng hoảng nước do xung đột

Các em nhỏ tại thị trấn Tammun, phía Nam Tubas, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), đây là một trong những phát hiện cốt lõi được nêu trong báo cáo mới nhất mang tựa đề “Water Under Fire" (tạm dịch: Nước vùng xung đột) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 5/11.

Báo cáo ghi chép lại các cuộc không kích và những hình thức tấn công khác nhằm vào các hệ thống cấp nước, vệ sinh và khử trùng (WASH) cũng như các nhân viên vận hành và những cộng đồng phụ thuộc vào những cơ sở hạ tầng này tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số liệu thống kê cho thấy các cuộc tấn công đã leo thang từ chưa đầy 45 vụ tại 8 quốc gia vào năm 2021 lên tới hơn 135 vụ tại 15 quốc gia vào năm 2025.

Báo cáo bao quát khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2026, cho thấy các vụ tấn công gia tăng trên quy mô toàn cầu. Báo cáo xác định 7 nhóm hình thức tấn công khác nhau, từ các cuộc tập kích nhà máy xử lý nước, đường ống dẫn và giếng khoan, cho đến hành vi làm ô nhiễm nguồn nước, hay việc áp đặt các lệnh hạn chế đối với hoạt động cung cấp phụ tùng thay thế và hóa chất cần thiết cho công tác xử lý nước.

Báo cáo cũng chỉ ra thực tế rằng nguồn cung cấp nước có thể bị gián đoạn ngay cả khi các đường ống dẫn và trạm bơm vẫn còn nguyên vẹn.

Bên cạnh khả năng tiếp cận nguồn nước uống, các cuộc tấn công còn gây ra những hệ lụy gián tiếp và lâu dài. Theo UNICEF, việc thiếu nước sạch đồng nghĩa với việc hệ thống y tế không thể tiệt trùng dụng cụ y tế, không thể đảm bảo an toàn cho các ca sinh nở hay pha chế sữa trị liệu cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Báo cáo trên đặc biệt nhấn mạnh những mối đe dọa mà phụ nữ và trẻ em gái phải gánh chịu bao gồm nguy cơ chịu ảnh hưởng do bạo lực tình dục và bị tước đoạt các cơ hội học tập.

Trước tình hình trên UNICEF khẩn thiết kêu gọi các bên tham gia giao tranh, các quốc gia thành viên, các nhà tài trợ cùng các tác nhân nhân đạo và phát triển thực hiện nghiêm túc các trọng trách như Bảo vệ các hệ thống cấp nước, vệ sinh và khử trùng tại các vùng chiến sự; Thiết lập một cơ chế thu thập dữ liệu có hệ thống về các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở cấp nước, vệ sinh và khử trùng trong bối cảnh xung đột; Bảo đảm an toàn cho trẻ em và cộng đồng tìm kiếm quyền tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh, đồng thời bảo vệ lực lượng lao động trong các lĩnh vực này và ngành năng lượng; Tạo điều kiện tiếp cận an toàn, không bị cản trở cho các nhân viên nhân đạo, ngành nước và ngành năng lượng cũng như bảo đảm nguồn cung ứng thiết yếu phục vụ sự vận hành liên tục của các hệ thống cấp nước và năng lượng; Đầu tư vào các phương thức có khả năng chống chịu trước xung đột, đồng thời hỗ trợ các cơ chế duy trì dịch vụ do cộng đồng địa phương dẫn dắt.

Trong một diễn biến liên quan, Quỹ "Giáo dục không thể chờ đợi" (Education Cannot Wait - ECW) của LHQ dành cho giáo dục trong các tình huống khẩn cấp, cho biết ngày 5/11 nhiều quốc gia đã công bố các cam kết tài trợ mới với tổng trị giá 405,8 triệu USD nhằm hỗ trợ việc học tập cho hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng do khủng hoảng.

Theo ECW, đây là một "sự khởi đầu đáng chú ý" hướng tới mục tiêu huy động 600 triệu USD cho các hoạt động của quỹ này trong 4 năm tới, trong bối cảnh nguồn viện trợ toàn cầu đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm mạnh. Tính cả các nguồn tài trợ đã huy động được trước những cam kết mới này, tổng số tiền được cam kết cho quỹ này đạt 541,6 triệu USD, tương đương 90% mục tiêu đề ra.

Trong số tiền cam kết trên, Đức là quốc gia đưa ra cam kết lớn nhất với 100 triệu euro (113 triệu USD), tiếp theo là Anh với 80 triệu bảng Anh (108 triệu USD) và Na Uy với 600 triệu kroner (65 triệu USD).

Theo ước tính của ECW, có 258 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học trên khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột và những thảm họa liên quan đến khí hậu, trong đó 93 triệu trẻ em hoàn toàn không được đến trường.