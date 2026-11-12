LHQ thúc giục mở toàn bộ cửa khẩu Gaza giữa khủng hoảng nhân đạo

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher kêu gọi mở toàn bộ cửa khẩu vào Dải Gaza nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu trợ. (Nguồn: Sudan Tribune)

Trong tuyên bố, Phó Tổng Thư ký Tom Fletcher yêu cầu chấm dứt tình trạng trì hoãn, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nối lại hoạt động và khôi phục giao thương tại Dải Gaza.

Đồng thời, quan chức LHQ kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt tập thể, tránh để người dân tiếp tục phải gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trước đó, các cơ quan nhân đạo LHQ đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ thiếu hụt hàng hóa thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Dải Gaza vẫn gặp nhiều trở ngại, khiến nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngày càng gia tăng.

Theo Phó Tổng Thư ký Tom Fletcher, các tổ chức nhân đạo từng được yêu cầu chờ đến sau cuộc bầu cử tại Israel mới có thể đẩy mạnh hoạt động cứu trợ.

Đến nay, quá trình thành lập chính phủ mới tiếp tục được viện dẫn làm lý do trì hoãn. Quan chức LHQ nhấn mạnh, tình trạng này không thể chấp nhận theo luật nhân đạo quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, LHQ đã xây dựng kế hoạch cung cấp lều bạt, quần áo giữ ấm, chăn, thiết bị sưởi an toàn, máy phát điện, nhiên liệu và phụ tùng thay thế.

Bên cạnh đó, danh mục cứu trợ còn bao gồm máy móc phục vụ bơm thoát nước, thu dọn đống đổ nát và xử lý vật liệu nổ.

Trong khi đó, những trận mưa lớn cuối tuần qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại Dải Gaza, khiến một số người thiệt mạng và làm gia tăng nhu cầu cứu trợ.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA), hơn 150.000 lều bạt do các đối tác nhân đạo và các quốc gia thành viên LHQ mua sắm hiện đã được tập kết bên ngoài vùng lãnh thổ này, sẵn sàng chuyển đến người dân.

Trước tình hình trên, OCHA kêu gọi khẩn trương huy động nguồn tài chính viện trợ và đề nghị Israel cấp phép đưa đầy đủ hàng cứu trợ, trang thiết bị cần thiết vào Dải Gaza, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tiếp tục trầm trọng.

(theo Tân Hoa xã)