LHQ thúc đẩy đối thoại, Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz

Theo tuyên bố của LHQ, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh sự cấp thiết phải giải quyết xung đột tại Trung Đông thông qua đối thoại và đàm phán, với sự tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có các quyền và tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz. Ông Guterres đồng thời tái khẳng định cam kết của LHQ trong việc hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu tại LHQ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Washington thông qua Qatar một “kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày”, theo đó eo biển Hormuz có thể được mở lại nếu Mỹ chấp thuận đề xuất. Theo ông Araghchi, thời hạn 7 ngày sẽ được tính từ thời điểm Washington chấp nhận kế hoạch.

Theo lộ trình này, Mỹ sẽ thực hiện một số bước đi trong 4-5 ngày đầu tiên. Đến ngày thứ 6, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz và ngày thứ 7, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng đối với các vấn đề đã thống nhất.

Ông Araghchi cho biết các biện pháp mà Iran yêu cầu Mỹ thực hiện không phải những điều kiện mới, mà đã được đề cập trong bản ghi nhớ (MoU) mà hai nước ký hồi tháng 6. Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Washington thực sự nghiêm túc trong việc đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, “mọi thứ đã được chuẩn bị”.

Iran cũng khẳng định vẫn cam kết bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển chiến lược này, đồng thời cho rằng các hành động quân sự sau đó của Mỹ đã cản trở việc thực thi thỏa thuận. Tehran cũng yêu cầu có những bảo đảm đáng tin cậy rằng Mỹ sẽ không tiếp tục các cuộc tấn công trước khi bước vào một vòng đàm phán mới.

Washington hiện chưa công khai phản hồi về đề xuất mới của Tehran.