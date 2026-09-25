LHQ thông qua nghị quyết ứng phó với mực nước biển dâng cao

Quang cảnh Biển Chết tại Jordan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Năm 2024, mực nước biển toàn cầu đã tăng gần 6mm, mức tăng hàng năm lớn nhất từng được ghi nhận, và dự kiến sẽ tăng thêm 1m hoặc hơn vào cuối thế kỷ này nếu không có hành động quyết liệt.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo: "Mực nước biển dâng được đo bằng milimét, nhưng thiệt hại của nó được đo bằng hàng triệu cuộc sống tan vỡ, cộng đồng bị di dời và tương lai bị đánh cắp". Ông cảnh báo: "Chúng ta không thể để cho các quốc gia và nền văn hóa biến mất dưới những con sóng".

Tuyên bố trên của Tổng thư ký LHQ nhằm tạo động lực mới cho các nỗ lực giải quyết vấn đề, giảm phát thải khí nhà kính và cung cấp kinh phí cho các quốc gia dễ bị tổn thương để tăng cường các kế hoạch phục hồi của họ, đồng thời tìm cách giải quyết các vấn đề pháp lý xung quanh việc điều gì sẽ xảy ra với các quốc gia có nguy cơ sẽ biến mất dưới những con sóng.

Tuyên bố khẳng định rằng các vùng biển vẫn được giữ nguyên ngay cả khi đường bờ biển bị thu hẹp, và "khi một quốc gia đã được thành lập, sự biến mất của một trong những yếu tố cấu thành của nó không nhất thiết dẫn đến việc mất đi tư cách quốc gia".

Phát biểu thay mặt Liên minh Các quốc đảo nhỏ, Tổng thống Palau, ông Surangel Whipps Jr. cho biết: "Đối với các quốc gia được định nghĩa theo đúng nghĩa đen bởi đại dương xung quanh, tác động của mực nước biển dâng cao sẽ làm thay đổi cuộc sống". Theo ông, các quốc đảo nhỏ đã liên tục cảnh báo kể từ Tuyên bố Male năm 1989 về sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao và đã giúp phát triển luật pháp quốc tế về vấn đề này, đồng thời hoan nghênh tuyên bố này như "một thành tựu thực sự".

Theo nhà phân tích nghiên cứu thảm họa cấp cao tại Aon, ông Tom Mortlock, 1cm mực nước biển dâng cao tương đương với việc đường bờ biển bị thu hẹp 1m. Các dự báo cho thấy lũ lụt có thể xảy ra 50 năm/lần với mực nước biển như hiện nay có thể xảy ra 3 - 4 năm/lần nếu mực nước biển dâng cao 0,5m.

Ông Mortlock cho biết các giải pháp dựa vào tự nhiên như rừng ngập mặn không chỉ giảm thiểu rủi ro ven biển mà còn giải quyết được vấn đề cốt lõi của biến đổi khí hậu, đó là việc hấp thụ và giảm thiểu carbon.