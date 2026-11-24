Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban LHQ về thực hiện các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine ngày 23/11, nhân dịp Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine (29/11), thông qua bài phát biểu do Phó Tổng Thư ký LHQ Amina Mohammed đọc, ông Guterres nhấn mạnh quá trình phục hồi cần bảo đảm sự tham gia thực chất của phụ nữ và thanh niên Palestine trong việc hoạch định tương lai.

Theo đánh giá chung của LHQ và Ngân hàng Thế giới (WB), cuộc xung đột tại Gaza đã làm đảo ngược thành quả của 77 năm phát triển con người. Vì vậy, công cuộc phục hồi cần nhanh chóng khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục và sinh kế, đồng thời chú trọng hàn gắn các cộng đồng và khôi phục kết cấu xã hội. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh tái thiết không thể chỉ giới hạn ở việc xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Ông Guterres cũng khẳng định tái thiết không thể thay thế một giải pháp chính trị toàn diện. Các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cần được duy trì sự thống nhất về chính trị, kinh tế và lãnh thổ, dưới sự quản lý của một chính phủ Palestine duy nhất, hợp pháp, có chủ quyền và dân chủ. Việc chấm dứt tình trạng chiếm đóng trái phép của Israel và hiện thực hóa quyền tự quyết của người Palestine phải tiếp tục là trọng tâm trong các nỗ lực quốc tế.

Người đứng đầu LHQ cho rằng giải pháp hai nhà nước, với Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình, an ninh trong các đường biên giới được công nhận trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế, các nghị quyết của LHQ và những thỏa thuận liên quan, vẫn là con đường khả thi duy nhất. Theo đó, Dải Gaza và Bờ Tây phải là những bộ phận không thể tách rời của Nhà nước Palestine, với Jerusalem là thủ đô của cả hai nhà nước.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm đã để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về nhân mạng, sức khỏe và đời sống xã hội. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine công bố ngày 15/11, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023, tổng cộng 75.919 người Palestine đã thiệt mạng và 192.090 người bị thương tại Dải Gaza và Bờ Tây. Riêng tại Gaza, số người thiệt mạng lên tới 74.699 người và 176.098 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại tại Tel Aviv, số liệu thường niên do Bộ Quốc phòng Israel công bố ngày 24/11 cho thấy Cục Phục hồi chức năng thuộc bộ đang chăm sóc 92.300 người bị thương, trong đó 43.800 người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Đáng chú ý, trong số 31.500 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát, có tới 62% chịu tổn thương tâm lý.

Trước nhu cầu ngày càng tăng, ngân sách dành cho Cục Phục hồi chức năng đã tăng 88%, lên 10 tỷ shekel (khoảng 2,7 tỷ USD). Trong đó, 6,25 tỷ shekel được dành cho các dịch vụ chăm sóc người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và chấn thương vùng đầu. Một trong những biện pháp mới là triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Mor-Yosef, cơ quan được thành lập nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác chăm sóc và hỗ trợ nhân viên an ninh bị thương. Theo Bộ Quốc phòng, kế hoạch bao gồm bổ sung hơn 1 tỷ shekel mỗi năm và thành lập thêm 280 vị trí nhân sự, đồng thời bố trí nhân viên đầu mối hỗ trợ riêng từng trường hợp, đơn giản hóa thủ tục công nhận thương tật và mở rộng các dịch vụ điều trị chuyên biệt.

Các số liệu cho thấy những hệ lụy của cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở tổn thất vật chất và nhân mạng mà còn kéo dài đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, sinh kế và đời sống gia đình của người dân hai bên.