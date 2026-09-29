LHQ: Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng của 8,3 triệu người tị nạn

Người di cư vượt biển tới đảo Lesbos, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN phát

UNHCR được cho là đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay sau khi Mỹ và các quốc gia khác cắt giảm viện trợ. Theo báo cáo mới nhất, UNHCR đang thiếu 5,7 tỷ USD sau khi nguồn tiền dành cho cơ quan này giảm 24% từ năm 2024 - 2025.

Tính đến tháng 7, UNHCR mới chỉ nhận được 32% trong số 8,5 tỷ USD cần thiết cho năm 2026, trong khi số người bị buộc phải di dời và người không quốc tịch trên toàn cầu vẫn ở mức gần kỷ lục. Cơ quan này dự kiến số người cần hỗ trợ sẽ đạt 131,2 triệu người vào cuối năm nay, tăng từ 129,4 triệu người vào cuối năm 2025.

Trong báo cáo dài 26 trang, UNHCR nêu rõ: “Dưới một ngưỡng nhất định, hệ thống không chỉ không thu hẹp lại mà còn sụp đổ”.

Báo cáo đã nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng ở các quốc gia đang tiếp nhận số lượng lớn người di tản. Tại Cộng hòa Chad, nơi người tị nạn đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở nước láng giềng Sudan, 319.000 người phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc đăng ký, trong khi khoảng 200.000 phụ nữ và trẻ em gái có thể mất quyền tiếp cận các không gian an toàn và các chương trình phòng ngừa.

Tại Sudan - quốc gia mà LHQ đánh giá là nơi có cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới - khoảng 140.000 người tị nạn và người xin tị nạn vẫn chưa được đăng ký, tính đến giữa năm 2026, do các hoạt động đăng ký bị tạm dừng trong 5 tháng đầu năm 2026. Tại Afghanistan, khoản trợ cấp của UNHCR dành cho những người hồi hương đã bị cắt giảm từ 375 USD xuống còn 170 USD/người, trong khi nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người chỉ riêng trong năm nay.

UNHCR cho biết các biện pháp tiết kiệm chi phí hơn nữa không thể bù đắp được sự thiếu hụt kinh phí, sau khi đã cắt giảm 33% lực lượng lao động vào năm 2025, đóng cửa văn phòng tại 140 địa điểm và ngừng hoạt động tại 15 quốc gia so với năm 2024. Cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm được phân bổ rất chặt chẽ, tăng từ 19% cách đây 5 năm lên 51% vào năm 2026, hạn chế khả năng chuyển nguồn lực sang những ưu tiên cấp thiết nhất.

Ngoài ra, UNHCR cảnh báo việc cắt giảm ngân sách đang dần làm suy yếu hệ thống bảo vệ, làm tăng nguy cơ người tị nạn không có giấy tờ hợp lệ và nạn nhân của bạo lực giới không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.