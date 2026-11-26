Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Guterres nhận định AI đang định hình lại các nền kinh tế, xã hội và an ninh với tốc độ vượt xa khả năng thích ứng của các thể chế hiện nay.

Ông kêu gọi các quốc gia thống nhất những tiêu chuẩn cơ bản đối với các hệ thống AI tiên tiến, xây dựng phương pháp chung để đánh giá rủi ro, thiết lập khuôn khổ quản lý đa phương với cơ chế giám sát độc lập, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phát triển AI chịu trách nhiệm giải trình.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo 3 nguy cơ lớn, gồm việc ứng dụng AI trên chiến trường, sự lan truyền nhanh chóng của thông tin sai lệch và cuộc đua phát triển AI thiếu kiểm soát do lợi ích thương mại và cạnh tranh địa chính trị.

Ông cũng bày tỏ lo ngại quyền lực kiểm soát AI đang tập trung vào một số ít quốc gia và doanh nghiệp, trong khi phần lớn các nước không có tiếng nói tương xứng.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI ở Barbados ngày 23-11, ông Guterres đề xuất thành lập Quỹ Toàn cầu về xây dựng năng lực AI nhằm thu hẹp khoảng cách quản trị công nghệ giữa các quốc gia.