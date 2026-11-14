LHQ kêu gọi tăng tài trợ khí hậu cho các nước đang phát triển

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/11, ông Guterres nhấn mạnh các nước đang phát triển cần được hỗ trợ nhiều hơn để ứng phó với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ngay cả khi nguồn tài chính dành cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tăng gấp ba lần, khoản hỗ trợ này vẫn chỉ đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu. Ông cho rằng những cam kết tài chính của các nước phát triển hiện chưa tương xứng với mức độ thiệt hại mà các quốc gia đang phát triển phải gánh chịu, nhất là những nước có khả năng chống chịu hạn chế.

Ông Guterres đồng thời kêu gọi sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có nhằm mở rộng quy mô tài chính khí hậu. Theo ông, việc sử dụng nguồn vốn công để hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng phát triển đa phương và ngân hàng phát triển quốc gia có thể tạo hiệu ứng huy động vốn đáng kể, với mỗi USD vốn ban đầu có khả năng thu hút thêm từ 8-10 USD nguồn tài chính khác. Ông cũng đề nghị các ngân hàng này mở rộng sử dụng các khoản bảo lãnh để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án khí hậu.

Bên cạnh vấn đề tài chính, chuyển đổi năng lượng tiếp tục là nội dung trọng tâm tại COP31. Hội nghị thúc đẩy mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu từ khoảng 23% hiện nay lên 35% vào năm 2035. Tuy nhiên, mục tiêu này vấp phải ý kiến lo ngại do chưa làm rõ nguồn điện sẽ được sử dụng. Các chuyên gia cảnh báo điện khí hóa không đồng nghĩa với giảm phát thải nếu điện vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.

Những tranh luận tại COP31 cho thấy bên cạnh các mục tiêu chuyển đổi năng lượng, việc bảo đảm nguồn tài chính và xây dựng lộ trình giảm phát thải cụ thể vẫn là thách thức lớn, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu.