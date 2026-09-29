LHQ kêu gọi giải quyết vấn nạn phân biệt chủng tộc

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp cấp cao nhân kỷ niệm 25 năm ngày thông qua Tuyên bố và Chương trình Hành động Durban, ông Guterres cho biết LHQ được dẫn dắt bởi một mục đích đơn giản nhưng sâu sắc là giúp xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và bình đẳng hơn, nơi phẩm giá và quyền của mỗi người được tôn trọng.

Các quốc gia thành viên đã cam kết chống lại nạn phân biệt chủng tộc, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và thúc đẩy phẩm giá, nhân quyền và bình đẳng cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và sự bất dung thứ liên quan.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh: "Đây là một mệnh lệnh đạo đức và một trách nhiệm chung”, đồng thời khẳng định giải pháp chính là sự đoàn kết và hành động cụ thể. Ông kêu gọi các chính phủ tăng cường và thực thi hiệu quả luật chống phân biệt đối xử và bình đẳng, cũng như các thể chế thực thi chúng. Bên cạnh đó cần nỗ lực hết sức để xóa bỏ sự phân biệt đối xử có hệ thống và đầu tư vào các xã hội toàn diện và bình đẳng.

Trong khi các chính phủ phải đi đầu, Tổng thư ký LHQ cũng nhấn mạnh rằng mọi người đều có vai trò của mình. Các doanh nghiệp phải tôn trọng quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử bằng cách ngăn chặn sự phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp, và tạo ra môi trường làm việc nơi tất cả mọi người có thể đóng góp tài năng và ý tưởng của mình.

Các công ty công nghệ phải xác định, giảm thiểu và giải quyết sự thiên vị trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), và đảm bảo rằng các công nghệ kỹ thuật số thúc đẩy sự bình đẳng, hòa nhập và công lý kỹ thuật số, chứ không phải làm suy yếu chúng.

Theo Tổng thư ký LHQ, nạn phân biệt chủng tộc thậm chí còn hoành hành hơn 25 năm trước, khi Tuyên bố và Chương trình Hành động Durban được thông qua. Thế giới phải đối mặt với những hậu quả dai dẳng của chế độ nô lệ, chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc và cần thông qua các biện pháp cụ thể để mang lại công lý khắc phục dựa trên luật nhân quyền quốc tế. Ông nhấn mạnh cần sự phê chuẩn của toàn cầu và thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.