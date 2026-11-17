Tổng thư ký LHQ António Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Cấp cao ASEAN – LHQ lần thứ 16 ở Manila (Philippines) ngày 16/11, ông Guterres khẳng định thời kỳ của nhiên liệu hóa thạch đang dần kết thúc, trong khi năng lượng tái tạo ngày càng có lợi thế về chi phí và mức độ an toàn. Theo Tổng Thư ký LHQ, những căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và Bab al-Mandab đã đẩy giá dầu, khí đốt lên cao, làm gia tăng chi phí sinh hoạt và bộc lộ những rủi ro đối với kinh tế và an ninh năng lượng do phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ông Guterres cho rằng tình trạng này càng trở nên bất hợp lý khi 9 tập đoàn dầu khí lớn đã thu về tổng cộng 95 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong quý I năm nay. Ông kêu gọi các chính phủ xem xét đánh thuế đối với những khoản lợi nhuận bất thường của ngành nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vận động hành lang đang cản trở tiến trình chuyển đổi năng lượng.

Về tài chính khí hậu, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh các nước phát triển cần thực hiện đầy đủ cam kết hỗ trợ những quốc gia đang phát triển, đặc biệt trong việc thích ứng với bão, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết đã nhiều lần kêu gọi tăng gấp 3 nguồn tài chính dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được mức tăng này, nguồn lực cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu hiện nay.

Theo ông Guterres, Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu cần được bổ sung nguồn tài chính lớn hơn nhiều so với hiện tại, đồng thời các nước phát triển phải hỗ trợ những nền kinh tế dễ bị tổn thương chuyển đổi sang năng lượng sạch. Đối với Đông Nam Á, người đứng đầu LHQ cảnh báo nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño có thể khiến những tác động của biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn, đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và cơ sở hạ tầng.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về triển vọng thực hiện Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của ông Guterres, các kế hoạch hành động khí hậu hiện nay của các quốc gia có thể khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 2,5 độ C vào cuối thế kỷ, vượt xa mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh thế giới cần cắt giảm khoảng 6% lượng phát thải khí nhà kính mỗi năm, đồng thời tận dụng sự phát triển của công nghệ và chi phí năng lượng tái tạo ngày càng giảm để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.

Đánh giá về vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Guterres cho rằng với 11 nền kinh tế, tổng quy mô khoảng 4.500 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 4,5%, khu vực có tiềm năng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực quốc tế về khí hậu, phát triển bền vững và ổn định kinh tế. Ông hoan nghênh việc ASEAN và LHQ tiếp tục mở rộng hợp tác, trong đó có chương trình hành động 5 năm với hơn 180 dự án chung trong khuôn khổ sáng kiến ASEAN vì phát triển xanh, cùng Kế hoạch chiến lược chung về quản lý thiên tai.

Bên cạnh vấn đề khí hậu, Tổng Thư ký LHQ đề cập đến tình hình Myanmar, kêu gọi bảo đảm tiếp cận viện trợ nhân đạo và thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

Tổng Thư ký LHQ khẳng định ASEAN có vai trò ngày càng quan trọng trong một thế giới đa cực, đồng thời kêu gọi cải cách các thể chế quốc tế nhằm tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu.