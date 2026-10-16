LHQ cảnh báo tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học còn chậm

Hồng hạc tại hồ Elementaita, thuộc hạt Nakuru, Kenya, trong khu vực Thung lũng Great Rift, ngày 26/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Báo cáo mang tên “Hiện trạng hành động về đa dạng sinh học” được công bố tại thủ đô Yerevan của Armenia, trước thềm Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP17). Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal được thông qua tháng 12/2022, đề ra 23 mục tiêu đến năm 2030 nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học, cùng 4 mục tiêu dài hạn đến năm 2050.

Theo báo cáo, gần 90% trong tổng số 196 bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học đã xây dựng các mục tiêu đa dạng sinh học quốc gia; gần 60% đã xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về lĩnh vực này, trong khi hơn 70% đã nộp báo cáo quốc gia. Các cộng đồng bản địa, cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng đã đăng ký khoảng 5.000 cam kết.

Tuy nhiên, những nỗ lực trên chưa chuyển hóa thành tiến triển đủ mạnh. Không mục tiêu nào trong số 23 mục tiêu toàn cầu ghi nhận bức tranh hoàn toàn tích cực, trong khi chưa đến một nửa số mục tiêu quốc gia được các bên đánh giá đang đi đúng hướng.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong việc huy động tài chính, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và các thành phần xã hội, cũng như thu thập dữ liệu phục vụ theo dõi tiến độ. Những mục tiêu đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực ngoài cơ quan quản lý môi trường, như hoạt động của doanh nghiệp, tiêu dùng bền vững, cải cách các khoản trợ cấp gây hại và huy động tài chính, đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo, ông Guterres kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, nhất là đối với các nước đang phát triển; cải cách các khoản trợ cấp gây tác động tiêu cực đến thiên nhiên; thúc đẩy đầu tư có lợi cho đa dạng sinh học và lồng ghép các mục tiêu bảo tồn vào chính sách công cũng như ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường LHQ Inger Andersen cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm giải quyết những trở ngại trong quá trình triển khai các cam kết về đa dạng sinh học.

Báo cáo sẽ làm cơ sở cho đợt đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal tại COP17, dự kiến diễn ra từ ngày 19-30/10 tại Yerevan.