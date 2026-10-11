LHQ cảnh báo sức ép lớn với các nền kinh tế đang phát triển

Trong báo cáo mang tên “Không còn thời gian để phục hồi” (No Time to Recover), UNDP cho biết nhiều chính phủ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ người dân trước đà tăng giá năng lượng. Tuy nhiên, những biện pháp này có nguy cơ khó duy trì khi nguồn lực ngân sách ngày càng hạn chế. Theo báo cáo, các chính phủ đã áp dụng biện pháp hỗ trợ giá năng lượng cho khoảng 130 triệu người.

Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño được dự báo có thể gây ra những hình thái thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực. Những tác động này có thể khiến các quốc gia vốn đã gặp khó khăn về tài chính phải tăng chi cho ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân.

Nghiên cứu riêng do tổ chức Debt Justice công bố ngày 11/10 cũng cho thấy các quốc gia thu nhập thấp đang trong tình trạng hoặc có nguy cơ khủng hoảng nợ đã cắt giảm trung bình 8% ngân sách giáo dục kể từ năm 2019; chi tiêu công nói chung giảm 2%.

Giám đốc điều hành Debt Justice Heidi Chow cảnh báo gánh nặng nợ cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục của người dân. Tổ chức này kêu gọi xóa bỏ những khoản nợ gây gánh nặng lớn nhất và cải tổ cơ chế xử lý nợ quốc tế.

Về phía UNDP, Giám đốc Alexander De Croo kêu gọi các tổ chức cho vay đa phương, nhà tài trợ và đối tác quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, giúp các nước duy trì hỗ trợ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Ông cho rằng cần có chính sách phối hợp quốc tế để các nước đang phát triển có thêm thời gian và dư địa tài chính thực hiện những cải cách cần thiết.