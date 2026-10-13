LHQ cảnh báo nguy cơ thiếu kinh phí hỗ trợ người tị nạn

Người tị nạn Sudan sơ tán tránh xung đột sang Adre, CH Chad ngày 7/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại phiên họp Ủy ban Điều hành UNHCR ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Salih cho biết, cơ quan này mới nhận được 3 tỷ USD trong tổng số 8,5 tỷ USD kinh phí cần thiết cho năm 2026. Kể từ năm 2024, UNHCR đã phải cắt giảm 8.000 nhân sự trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng.

Tình trạng thiếu kinh phí đang ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động bảo vệ người tị nạn tại nhiều quốc gia. Ở Sudan, tình trạng này đang đe dọa các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ tâm lý cho hơn 50.000 nạn nhân sống sót sau bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Tại Chad, các chương trình bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị đình trệ, trong khi Ethiopia phải tạm ngừng đăng ký tị nạn cho hàng chục nghìn người đến từ Nam Sudan và Eritrea.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UNHCR đã ứng phó với 22 tình trạng khẩn cấp tại 18 quốc gia, trong bối cảnh các cuộc xung đột tiếp tục làm gia tăng số người phải di dời. Thiếu hụt viện trợ cũng khiến phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nguy cơ bạo lực, bóc lột, trẻ em mất cơ hội học tập và người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ bảo vệ.

Ông Salih nhấn mạnh, khi ngân sách xuống dưới mức cần thiết, những hậu quả không còn nằm trên giấy tờ mà trực tiếp đe dọa tính mạng của những người phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Người đứng đầu UNHCR kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm, đồng thời cảnh báo không thể coi việc cắt giảm viện trợ hoặc chuyển trách nhiệm sang các nước tiếp nhận là thành công. Theo ông, thước đo thực sự phải là chất lượng cuộc sống của người tị nạn được cải thiện và khả năng tự chủ của họ được nâng cao, đồng thời bảo đảm sự bảo vệ cần thiết cho những người vẫn phải dựa vào hỗ trợ nhân đạo.