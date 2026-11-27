Người dân tại trại tị nạn gần thị trấn biên giới Al-Tina, miền Tây Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 27/11, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cùng Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã công bố báo cáo chung, trong đó cảnh báo nạn đói tại 16 khu vực (phần lớn ở châu Phi) có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn trong vòng 6 tháng tới.

Theo báo cáo, mặc dù xung đột vũ trang và bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến mất an ninh lương thực cấp tính trên toàn cầu, nhưng các hiện tượng khí hậu cực đoan như El Nino cũng là một tác nhân lớn khác.

FAO và WFP đã đưa Sudan, Nam Sudan, Somalia, miền Bắc Nigeria và Yemen vào nhóm các khu vực đáng lo ngại nhất trong báo cáo cảnh báo sớm về 16 "điểm nóng nạn đói" trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027.

Trong nhóm khu vực có mức độ lo ngại rất cao có Afghanistan, CHDC Congo, Palestine và Haiti. Những khu vực còn lại trong các điểm nóng nạn đói có Chad, Uganda, phía Nam châu Phi, Hành lang khô hạn Trung Mỹ, Mali, Myanmar và Madagascar.

Hai khu vực là phía Nam châu Phi và Hành lang khô hạn Trung Mỹ dự báo sẽ hứng chịu tác động của hiện tượng El Nino, gây ảnh hưởng xấu tới mùa màng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng số vụ bạo lực chính trị trên thế giới từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo làn sóng người dân phải di dời trong những tháng gần đây ở mức báo động, đặc biệt tại Nam Sudan và Yemen.

Tại 5 quốc gia có nguy cơ cao nhất (vốn liên tục nằm trong danh sách điểm nóng kể từ năm 2022), nguồn viện trợ nhân đạo đã sụt giảm khoảng 60% trong giai đoạn 2022-2025, từ mức 5,1 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD. FAO và WFP cho rằng mặc dù xung đột, các cú sốc kinh tế, khí hậu cực đoan và những rào cản tiếp cận vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây ra cuộc khủng hoảng này, nhưng việc nguồn viện trợ nhân đạo suy giảm đã làm hạn chế khả năng duy trì kết quả đã đạt được và không thể ngăn chặn tình hình ngày càng xấu đi.

Báo cáo cũng ước tính có thêm khoảng 49 triệu người có thể bị đẩy vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vào cuối năm 2027 do đợt El Nino đặc biệt mạnh năm nay kéo dài sang tận mùa Xuân năm tới.

Trước bối cảnh này, FAO và WFP cho rằng các biện pháp phòng ngừa sớm như cung cấp giống cây trồng thích ứng khí hậu, bảo vệ tốt hơn đàn gia súc và nguồn nước, đi kèm với sự hỗ trợ kịp thời, có thể tạo ra khác biệt lớn.

Tuy nhiên, hai cơ quan cho biết kế hoạch ứng phó chung đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách lên tới 125 triệu USD./.