LHQ cảnh báo nắng nóng cực đoan đe dọa thai phụ và trẻ sơ sinh

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Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thành phố Nadi của Fiji, trước thềm Hội nghị lần thứ 31 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31), ông Stiell dẫn kết quả khảo sát mới cho thấy hơn 60% số chuyên gia y tế trên khắp 5 châu lục đã chứng kiến các biến chứng do nắng nóng gay gắt gây ra trong 5 năm qua.

Theo ông, nhiệt độ tăng cao sẽ khiến những nguy cơ trong thai kỳ gia tăng. Nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang ngày càng liên quan chặt chẽ với tình trạng sinh non, thai chết lưu, trẻ sinh thiếu cân và các biến chứng ở người mẹ.

Khảo sát cho thấy, hầu hết nữ hộ sinh và bác sĩ tham gia đều từng chăm sóc các bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh phải gánh chịu hậu quả của tình trạng nắng nóng gay gắt. Khoảng 30% số người được hỏi cho biết họ từng gặp các trường hợp trẻ sinh thiếu cân hoặc chậm phát triển, khó khăn trong ăn uống, mất nước hoặc mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tất cả đều được cho là xuất phát từ tình trạng nắng nóng cực đoan.

Khảo sát trên do Quỹ từ thiện Wellcome tài trợ, thực hiện với 1.000 nữ hộ sinh và bác sĩ tại Anh, Australia, Ấn Độ, Brazil và Zimbabwe. Chủ tịch quỹ, cựu Thủ tướng Australia Julia Gillard, cho rằng các bà mẹ và trẻ sơ sinh đang ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu. Bà Gillard kêu gọi các chính phủ hành động để ngăn chặn nguy cơ xảy ra những rủi ro này.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên trầm trọng hơn, khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ. Theo phân tích dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), khoảng 33 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Tây Âu đến khu vực Sahel và Trung Mỹ, đã trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.

Hội nghị tại Fiji nói trên được lãnh đạo các nước trong khu vực Thái Bình Dương coi là cơ hội để thu hút sự chú ý của thế giới đối với cuộc sống ở những quốc gia và khu vực gánh chịu hậu quả trực tiếp, sớm nhất và nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu như nước biển dâng, bão lũ, thời tiết cực đoan. Đây là hội nghị chuẩn bị cho COP31 diễn ra vào tháng tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.