LG và Microsoft ký kết liên minh chiến lược về hệ sinh thái AI

Trọng tâm của thỏa thuận là mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu AI, kết hợp thế mạnh hạ tầng công nghệ của Microsoft với các giải pháp năng lượng, làm mát và lưu trữ của LG.

Biểu tượng Microsoft tại một cửa hàng ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Thỏa thuận này được đánh giá là bước đi quan trọng, giúp LG tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu. Microsoft hiện đặt mục tiêu tăng công suất trung tâm dữ liệu từ 10 gigawatt (GW) lên 38 GW vào năm 2032, mở ra cơ hội lớn cho LG trong việc cung cấp các giải pháp hạ tầng thiết yếu.

Song song với hợp tác cùng Microsoft, LG Electronics và LG Energy Solution cũng tham gia chương trình “DSX Ready” của Nvidia, tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới.

LG Electronics được chứng nhận cho thiết bị phân phối làm mát công suất 2,5 MW, trong khi LG Energy Solution được chứng nhận hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) - một trong ba sản phẩm toàn cầu được Nvidia công nhận.

Các chuyên gia nhận định, khi nhu cầu xử lý AI ngày càng tăng, vấn đề kiểm soát nhiệt lượng và đảm bảo nguồn điện ổn định trở thành thách thức lớn. Việc LG hợp tác với Microsoft và Nvidia không chỉ củng cố vị thế của tập đoàn Hàn Quốc trong lĩnh vực AI mà còn mở ra triển vọng phát triển dài hạn trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.